Легендарная Джоан Роулинг трогательно поддержала украинского военного, который пересказывал "Гарри Поттера" сослуживцам в плену

Британская писательница Джоан Роулинг сделала особый подарок майору морской пехоты Александру Иванову, который пересказал сослуживцам все романы о "Гарри Поттере", когда более четырех лет находился в российском плену. Автор культовой саги прислала украинскому защитнику трогательное письмо и книгу с автографом после того, как узнала его историю.

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Фотографиями подарка от легендарной писательницы военнослужащий поделился в своем Instagram. В подписи к снимкам он не скрывал радостных эмоций и даже процитировал известную фразу директора Хогвартса Альбуса Дамблдора: "Счастье можно найти даже в самые мрачные времена, если не забывать обращаться к свету!".

"Уважаемый Александр, я слышала, что вы – большой поклонник Гарри и что эти истории дарили вам утешение во время плена в России. Я очень рада слышать, что вас освободили и вы вернулись домой, в Украину. Желаю вам долгой и счастливой жизни", – написала Роулинг.

Стоит отметить, что о непростой истории Александра Иванова писательнице сообщала его жена Нелли. Женщина рассказала журналистам ТСН, что зимой решила написать Джоан Роулинг письмо, в котором отметила: ее муж находится в неволе, которая намного хуже Азкабана – тюрьмы для волшебников во вселенной Гарри Поттера.

Однако автор культовой саги получает много сообщений от поклонников своего творчества, поэтому, чтобы увеличить шанс того, что она узнает историю Иванова, к делу присоединилась общественная организация Ukraine Wow. Соучредительница проекта Ярослава Гресь вместе с коллегами связалась с Джоан Роулинг, и та в итоге выразила поддержку защитнику.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что голливудская звезда Дуэйн Джонсон обратился к военнослужащему ВСУ с позывным "Скала".

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