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Легендарная Джоан Роулинг трогательно поддержала украинского военного, который пересказывал "Гарри Поттера" сослуживцам в плену

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
3,6 т.
Джоан Роулинг отправила особое письмо украинскому защитнику
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Британская писательница Джоан Роулинг сделала особый подарок майору морской пехоты Александру Иванову, который пересказал сослуживцам все романы о "Гарри Поттере", когда более четырех лет находился в российском плену. Автор культовой саги прислала украинскому защитнику трогательное письмо и книгу с автографом после того, как узнала его историю.

Фотографиями подарка от легендарной писательницы военнослужащий поделился в своем Instagram. В подписи к снимкам он не скрывал радостных эмоций и даже процитировал известную фразу директора Хогвартса Альбуса Дамблдора: "Счастье можно найти даже в самые мрачные времена, если не забывать обращаться к свету!".

Джоан Роулинг прислала письмо Александру Иванову

"Уважаемый Александр, я слышала, что вы – большой поклонник Гарри и что эти истории дарили вам утешение во время плена в России. Я очень рада слышать, что вас освободили и вы вернулись домой, в Украину. Желаю вам долгой и счастливой жизни", – написала Роулинг.

Защитник получил от автора "Гарри Поттера" особенный подарок

Стоит отметить, что о непростой истории Александра Иванова писательнице сообщала его жена Нелли. Женщина рассказала журналистам ТСН, что зимой решила написать Джоан Роулинг письмо, в котором отметила: ее муж находится в неволе, которая намного хуже Азкабана – тюрьмы для волшебников во вселенной Гарри Поттера.

Жена воина рассказала Роулинг его историю

Однако автор культовой саги получает много сообщений от поклонников своего творчества, поэтому, чтобы увеличить шанс того, что она узнает историю Иванова, к делу присоединилась общественная организация Ukraine Wow. Соучредительница проекта Ярослава Гресь вместе с коллегами связалась с Джоан Роулинг, и та в итоге выразила поддержку защитнику.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что голливудская звезда Дуэйн Джонсон обратился к военнослужащему ВСУ с позывным "Скала".

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