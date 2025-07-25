Переменная облачность и грозы: каких 'сюрпризов' ждать от погоды 25 июля. Карта

В Украине в пятницу, 25 июля, ожидается жаркая погода в подавляющем большинстве областей. Однако в западной части (в частности на Житомирщине и Виннитчине), а также в Киевской и Черниговской областях пройдут дожди.

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Соответствующие данные опубликованы на сайте Украинского гидрометеорологического центра. В связи с грозами синоптики объявили I (желтый) уровень опасности на западе.

В то же время в южной части (кроме Одесской области), в Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Тернопольской, Львовской областях и в городе Киеве в пятницу действует чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ветер 25 июля будет юго-западным, на Левобережье – северо-западным, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью примерно +14...+19 (на юге +18...+23). Днем в западных и северных областях +25...30, на остальной территории +28...33 градуса. В большинстве южных областей и в Крыму местами сильная жара до +35.

Согласно прогнозу синоптика Наталья Диденко, в Киеве в пятницу ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +30, временами выше. Ночью без осадков, днем локальные дожди с грозами. Более детально о том, какой будет погода в столице и на Киевщине, читайте по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, в августе большую часть Украины накроет жара. Особенно жаркой станет первая половина месяца, однако температурных рекордов в этом году не предвидится.

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