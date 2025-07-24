Местами гроза и до +30°С: прогноз погоды по Киевской области на 25 июля

В Киевской области в пятницу, 25 июля, синоптики прогнозируют днем кратковременный дождь, в области местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 25 июля по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, в области местами гроза. Температура ночью 14-19°С, днем 25-30°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 28-30°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, ясным небо в Киеве будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он закончится.

Что предшествовало

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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