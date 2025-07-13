Тропические воздушные массы и угроза засухи: какую погоду прогнозируют в августе в Украине

В августе большую часть территории Украины накроет жара. Особенно жаркой станет первая половина месяца, хотя температурных рекордов в этом году не предвидится.

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Именно в последний месяц лета в Украине обычно наблюдается господство тропических и субтропических воздушных масс, имеющих пустынное происхождение. Такой прогноз на сайте meteoprog.com сделал синоптик Игорь Кибальчич.

"В августе жаркая погода предполагается на большей части территории Украины, особенно в первой половине месяца. В этот период обычно наблюдаются местные синоптические процессы и господство тропических и субтропических воздушных масс, имеющих пустынное происхождение (из северных районов Африки или Средней Азии). Поэтому температурный фон, с большой вероятностью, будет превышать норму на 2,0-2,5 °С. Впрочем, рекордов жары, подобных тем, что фиксировались в прошлом году, пока не предвидится. Количество осадков будет традиционно меньше нормы, особенно на Левобережье, где существуют риски развития длительной засухи", – отметил Кибальчич.

Рекордной жары в августе синоптик не ожидает. Он отмечает, что осадки будут распределяться по территории неравномерно, местами будут фиксироваться сильные ливни, а в целом летний сезон отметится повышенной грозовой деятельностью и более частыми случаями опасных и стихийных погодных явлений конвективного происхождения.

"Особое внимание следует уделить также пожарной опасности, уровень которой ожидается высоким во второй половине лета. На фоне продолжения боевых действий, риски возникновения дополнительных очагов возгораний в экосистемах, к сожалению, существенно повышаются с учетом ожидаемых погодных условий", – добавил Кибальчич.

В то же время он отметил, что, прогнозируя погоду с заблаговременностью более месяца (а свой прогноз синоптик делал еще до начала лета), можно более-менее уверенно говорить только о тенденциях температурного режима, количества осадков и приблизительном распределении атмосферного давления. Поэтому их достоверность обычно составляет не более 60-65%, что существенно ниже, чем в декадных или месячных прогнозах.

Напомним, ранее синоптик раскритиковала коллег за "аномальную жару" в Украине. Она призвала "ценить наш умеренно-континентальный климат".

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