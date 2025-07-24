Градусы пойдут вниз: синоптик рассказала, когда ждать ослабления жары в Украине. Карта

В пятницу, 25 июля, жара немного спадет на западе Украины, где температура снизится вместе с приходом дождей. Другие области будут оставаться с по-настоящему летней погодой вплоть до конца месяца.

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Прогнозом поделилась в Telegram синоптик Наталья Диденко. Она пояснила, что кратковременные дожди и грозы на западе вызовет атмосферный фронт.

"Днем и вечером завтра [25 июля] грозовые дожди дойдут до Житомирской, Черниговской и Киевской областей. На остальной территории Украины будет сухая погода", – рассказала эксперт.

В большинстве областей температура днем будет высокой (+28...+32). На юге еще больше, +31...+35. В Волынской, Ривненской, Львовской областях показатели самые низкие – до +27 градусов максимум.

В Киеве в пятницу ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +30, временами выше. Ночью без осадков, днем локальные дожди с грозами. Более детальный прогноз погоды в столице и на Киевщине на пятницу читайте по ссылке.

"Ослабление жары ожидается 31-го июля", – прогнозирует Диденко.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В Киеве с 25 до 28 июля из-за погодных условий будет действовать ограничение движения для крупногабаритного грузового транспорта.

– Контрастная погода в Украине будет сохраняться как минимум до начала следующей недели, сообщала синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха.

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