Paramount+ на украинском языке: 'Киевстар ТВ' и Megogo заключили ко-эксклюзивное соглашение

Украинские ОТТ-платформы "Киевстар ТВ" и MEGOGO подписали ко-эксклюзивное соглашение с международным медиасервисом Paramount+, благодаря которому зрители в Украине получат доступ к премиальному контенту с качественной украиноязычной озвучкой. Это одна из самых масштабных локализаций мирового контента для украинского рынка за последнее время.

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Соглашение заключено сроком на один год с потенциалом пролонгации до трех лет и предусматривает расширение библиотеки фильмов, сериалов, анимации и премьерных тайтлов Paramount+ на обеих платформах. Речь идет о более 200 фильмах, 1250 часах анимации и десятках популярных сериалов – все с украиноязычной дорожкой.

С 1 июля на платформах появятся такие тайтлы, как "Декстер", "Элементарно", "Елоустоун", все 8 сезонов сериала "Зачарованные", "Миллиарды" и многие другие. В течение июля также откроются "Хейло", "Король Талси", "1923", новый сериал "Агентство", в котором сыграл украинский актер Александр Рудинский. Премьера сериала "Декстер: Воскрешение" (Dexter: Resurrection) состоится одновременно с миром, 12 июля. Кроме фильмов и сериалов, зрителям будет доступна большая библиотека анимационных эпизодов – от "Губки Боба" до "Щенячьего патруля" и "Черепашек-ниндзя".

К слову, в планах – премьеры ожидаемых фильмов, среди которых "Гладиатор-2", "Тихое место: День первый", "Соник-3", "Смайл-2", "Новокаин", "5 сентября" и другие.

Важным акцентом сотрудничества является украинская локализация – "Киевстар ТВ" и MEGOGO равномерно инвестируют в создание озвучки, чтобы обеспечить качественное и своевременное дублирование. Над адаптацией работают студии 1+1 Production, MEGOGO VOICE, Sunnysiders и 15КЗ. Большинство основных тайтлов будут иметь озвучку уже на момент запуска, остальные будут появляться постепенно.

На "Киевстар ТВ" контент Paramount+ будет доступен в пакетах "Премиум HD" и "Семейный", а также в специальном тематическом плейлисте Paramount+ Kids.

На MEGOGO – в рамках "Максимальной" и "Оптимальной" подписок, также – MEGOPACK XL.