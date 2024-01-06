Пара или несколько: как правильно говорить по-украински

Украинцы часто путают употребление слов "пара" и "кілька". Даже в магазине можно часто услышать фразы типа: "а взвесьте мне пару яблок".

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На самом деле, эти слова имеют совершенно разное значение. Языковеды объяснили, можно ли употреблять слово "пара" с множественными существительными.

Существительное "пара" означает два однородных предмета, которые могут составлять одно целое, или его можно употреблять, когда речь идет о двух людях или животных, чем-то между собой связанных.

К примеру:

На порозі стояла пара старих стоптаних солдатських чобіт, і Марися відчула, як її серце на мить зупинилося від думки, що додому міг повернутися Степан.

Олена з Сергієм стояли на березі, мов пара закоханих.

На ярмарку продавали добру пару коней в упряжці, і пан звелів Олексі поторгуватися щодо ціни.

Кроме того, слово "пара" можно использовать в разговорной речи с некоторыми множественными существительными, состоящими из двух одинаковых (часто симметричных) частей.

К примеру:

На бильці висіла пара брудних штанів, які Микола мав одягнути на свято.

Бабуся не могла знайти пару окулярів, щоб прочитати газету.

А вот словосочетание вроде "пара слів", "пара хвилин", "пара кілограм", "пара разів" грамматически неправильны. Нужно употреблять слово "кілька".

К примеру:

Орися кілька годин чекала біля вікна, допоки на дорозі не з’явився віз із сіном.

Олег встиг сказати кілька нерозбірливих слів на прощання.

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