Кто такой кушнір: как возникла популярная украинская фамилия и что значит

Украинские фамилии скрывают богатую историю наших предков. Вы можете узнать их внешность, черты характера, происхождение, социальный статус и профессию. Если у вас есть знакомые по фамилии Кушнир, то их родственники занимались интересным и важным ремеслом.

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Такое прозвище происходит от общего названия "кушнір", что означает ремесленник, который выделывает мех из шкуры и шьет меховые изделия. Об этом рассказал известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко.

Ремеслом кушніра называли "кушнірство". Занятие таким видом деятельности было крайне важным в Украине в эпоху, когда бараний кожух был обычной одеждой крестьянина. Известно еще одно старое название профессии – гарбар.

До следующих поколений фамилия Кушнір переходила в начальной или измененной формах. Например, Кушніренко, Кушнірук, Кушнєрик, Кушнірчук или Кушнирюк.

Слово кушнір запечатлено и в народном творчестве, в частности в поговорке: "одна думка в лисиці, а інша – в кушніра".

Также языковед подчеркнул, что правильно говорить хУтро, а не хутрО та хутрянИй, а не хУтряний.

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