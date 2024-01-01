Ожидается три тяжелых периода: когда ждать магнитных бурь в январе и как к ним подготовиться

В первый месяц 2024 года Землю накроют три тяжелых периода магнитных бурь. В январе они будут как кратковременными, так и многодневными.

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Эти магнитные бури могут оказать значительное влияние на самочувствие лиц, чувствительных к погодным изменениям. Детальнее о том, как уберечь себя от магнитных бурь и когда ожидать всплесков солнечной активности в январе расскажет OBOZ.UA.

Всего в январе ожидается 6 магнитных бурь, которые пройдут в три периода.

Так, в период с 1 по 5 января ожидается две магнитные бури. Первая, средней интенсивности, накроет Землю уже 1-2 декабря, а с 3 по 5 ожидается сильная магнитная буря.

В период с 7 по 14 января ожидается три магнитных бури: 7 января — слабая магнитная буря, с 8 по 10 января — сильная магнитная буря, с 11 по 14 января — слабая магнитная буря.

Еще одна слабая магнитная буря ожидается в конце месяца – 27 января.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури возникают как кратковременные нарушения магнитного поля и магнитосферы Земли из-за солнечных выбросов заряженных частиц. При интенсивной солнечной активности эти быстроподвижные заряды могут приводить к сбоям в работе электросетей и электроники.

В основном такие бури влияют на лиц, которые чувствительны к погодным изменениям, особенно тем, у кого есть хронические заболевания или пожилые люди. В эти периоды они могут испытывать головную боль, тошноту, усталость и проблемы со сном.

Как уберечь себя от воздействия магнитных бурь?

В первую очередь, в такие дни медики рекомендуют соблюдать режим сна, пытаться ложиться и просыпаться в одно и то же время. Это совет, который является универсальным и должен стать привычкой для любого человека, который следит за своим здоровьем.

Также важно обратить внимание на свое питание и повысить употребление воды. При неожиданной солнечной активности разумно увеличить употребление фруктов, овощей и органической пищи. Помогает перенести магнитные бури и легкая физическая активность.

Ранее сообщалось, что вслед за самой мощной за 6 лет вспышек на Солнце, произошедшей 14 декабря и вызвавшей несколькодневную магнитную бурю на Земле, ученые ожидают новых вспышек. Солнце следует к солнечному максимуму, которого достигнет примерно в июле 2025 года, и к этому времени могут произойти еще более интенсивные вспышки, а также выбросы коронарной массы.

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