Овны, не спешите тратить деньги, а Раки найдут выход из любой ситуации: гороскоп на 10 июля для всех знаков зодиака

Луна в Тельце 10 июля, гарантирует спокойное завершение недели. Скорее всего, мы сосредоточимся на занятиях, связанных с искусством, красотой и развлечениями. Мы оценим различные удовольствия и спланируем что-нибудь приятное на вторую половину дня и выходные.

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Астрологи в этот день советуют стоит сходить на кофе и поболтать с друзьями, так как будет легче договориться о планах. Те, кто сегодня сосредоточится на моде или красоте, могут многое выиграть. Это также идеальный день для свидания, дружеской встречи или знакомства с искусством – Луна в Тельце способствует хорошему времяпрепровождению, пишет Vogue.

Овен

Доходы и расходы станут для вас важной темой. Кто-то может пожаловаться, но вам не о чем беспокоиться. Тригон Юпитера к вашему знаку благоприятствует улучшению вашего положения, а квадрат Меркурия побуждает вас набраться смелости и действовать. Если в последнее время вы не чувствовали особого признания на работе, ситуация может измениться. Послеобеденное время идеально подходит для отдыха – сходите на йогу или в бассейн, и вы быстро восстановите силы.

Телец

Подумайте о том, чего бы вы хотели достичь или приобрести – соединение Луны с вашим знаком поможет вам в этом. Тригон в Венере также способствует действиям, и вы будете полны оптимизма. Планируйте важные задачи и ищите новые возможности, особенно финансовые. Однако будьте осторожны в любви. Если ваш партнер начинает вам доверять, избегайте ненужных разговоров. Вашему любимому человеку может потребоваться больше нежности и эмоциональной близости с вашей стороны.

Близнецы

Вы будете очень конкретны и решительны – лучше держаться от них подальше. Соединение Марса с вашим знаком затруднит убеждение вас изменить свое мнение. Однако помните, что не стоит наживать врагов из-за пустяков. К счастью, ваши идеи окажутся настолько хорошими, что выиграют все. Квадрат Венеры благоприятствует успешным покупкам товаров для дома и косметики, но стоит искать скидки или торговаться – это позволит вам потратить больше.

Рак

Секстиль Луны заставит вас стремиться к признанию, но не любой ценой. Если кто-то вас критикует, соединение с Солнцем поможет вам быстро найти правильный ответ. Или, может быть, вам просто нужно немного тишины за чашкой кофе, чтобы все обдумать? Не позволяйте никому вас сегодня торопить. Отгородитесь от трудных мыслей и негативных влияний. Вы найдете выход из сложной ситуации, и любимый человек или друзья придадут вам мужества.

Лев

Вас ждет захватывающий день. Планируйте заранее, и соединение Юпитера укажет вам правильное направление. Если вы внимательно проанализируете свою ситуацию, вы поймете, как преодолеть внутренние препятствия. Разговоры с друзьями окажутся особенно вдохновляющими, поэтому стоит связаться с ними. Вечером постарайтесь расслабиться и избегайте фильмов с тяжелым сюжетом. Сны могут дать важные подсказки.

Дева

Тригон Луны к вашему знаку благоприятствует любви и веселью. С утра вы будете искать места, где происходит что-то интересное. На работе вас ждут более сложные и вдохновляющие задачи. Вы легко убедите окружающих в том, что творчество стоит того, чтобы им заниматься, поскольку будете оказывать значительное влияние на окружающих. После обеда благоприятствуют вечеринкам, искусству и следованию своим увлечениям. Вы можете завести новые знакомства, даже дружбу – не бойтесь проявлять инициативу.

Весы

Тригон Марса к вашему знаку придаст вам энергии. Проблем будет меньше, и появятся более интересные темы для разговора, особенно если вы любите философские размышления. Однако вторая половина дня благоприятна для более приземленных дел — шопинга или ухода за собой. Любовь будет в порядке, особенно если вы ищете человека, который ценит развитие и активный отдых.

Скорпион

Вы многого добьетесь, если сосредоточитесь на самом важном. Некоторые друзья будут вас отвлекать, но вам не придется постоянно проверять сообщения. Во второй половине дня вы уделите больше внимания своей социальной жизни и эмоциям. Если вы планируете крупные покупки, будьте осторожны. Тщательно рассчитайте свои расходы, но не экономьте на потребностях, в том числе связанных с хобби и личностным развитием. Меркурий в тригоне даст вам хорошие идеи.

Стрелец

Вас ждет насыщенный день, поэтому внимательно следите за всем происходящим вокруг. Марс, находящийся в оппозиции к вашему знаку, покажет, с кем вам следует быть ближе и какие идеи принесут вам наибольшую радость этим летом. Не пытайтесь торопить события – лучше постарайтесь понять их естественный ритм. Ваша интуиция в общении с людьми окажется исключительно точной. Вечером найдите время для свидания или даже приятной беседы – Юпитер в трине способствует хорошему времяпрепровождению.

Козерог

Вас ждет прекрасный день, и вряд ли вы проведете его в одиночестве. Многих людей заинтересует ваше мнение по актуальным вопросам. Делитесь своими мыслями и участвуйте в онлайн-дискуссиях, но избегайте чрезмерной критики. Те, кого вы сегодня похвалите, будут вам благодарны, хотя некоторые могут быть особенно чувствительными. Во второй половине дня уделите больше внимания дому и семье. Ваши близкие оценят вашу заботу и преданность.

Водолей

Будьте сегодня бдительны, потому что вы можете многого добиться, в то время как ваши конкуренты упускают что-то важное. Воспользуйтесь возможностью и стремитесь к тому, о чем давно мечтали. Во второй половине дня квадратура Луны подтолкнет к важным размышлениям о человеческом поведении и причинах, по которым некоторые люди попадают в неприятности. Вечер – хорошее время для прослушивания психологических подкастов и извлечения из них ценных выводов.

Рыбы

Квадрат Марса к вашему знаку заставляет вас устать от некоторых любопытных людей. Постарайтесь избегать их сегодня, потому что, если они вас спровоцируют, вам будет трудно сдержать эмоции. Погода значительно улучшится во второй половине дня. Луна образует секстиль, что сделает вас более спокойным и умиротворенным. Вечер благоприятен для свиданий и художественных мероприятий. Если вас куда-то пригласят, примите приглашение и хорошо проведите время.

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