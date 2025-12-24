Откладывали годами: сколько стоили авто в СССР

Автомобиль в СССР был дорогой и дефицитной роскошью. Его покупка требовала многолетних сбережений даже для семей со стабильным доходом. Цены на машины значительно превышали средние зарплаты.

Стоимость авто росла вместе с классом и "статусностью" модели. OBOZ.UA рассказывает, почему для большинства граждан собственное авто оставалось мечтой.

Послевоенный старт: конец 1940-х

После завершения войны советская экономика восстанавливалась в условиях острого дефицита. Автомобильная промышленность существовала, но не ориентировалась на массового потребителя. В 1949 году Москвич-401 стоил около 8 000 рублей – при тогдашних зарплатах это означало несколько лет непрерывных накоплений.

ГАЗ-М20 "Победа" оценивалась примерно в 16 000 рублей и была скорее престижным, чем утилитарным транспортом. Абсолютной вершиной статусности оставался ГАЗ-12, который стоил около 40 000 рублей и предназначался для партийно-государственной элиты.

1950-е: рост ассортимента

Во второй половине 1950-х годов на рынке появляются новые модели "Москвича", но доступнее они не становятся. Москвич-401 дорожает до 9 000 рублей, а Москвич-402 и Москвич-407 стоят 15 000 и 25 000 рублей соответственно.

Эти суммы были непосильными для большинства рабочих и служащих. Даже при стабильном доходе приходилось либо копить десятилетиями, либо привлекать займы от родственников.

1960-е годы

После денежной реформы 1961 года номинальные цены уменьшились в десять раз, но соотношение "цена – зарплата" осталось почти неизменным. Москвич-407 стоил около 2 500 рублей, что соответствовало примерно 31 средней месячной зарплате.

ГАЗ-21 "Волга" продавалась за 5 100 рублей – это более 50 зарплат. Самым дешевым вариантом был ЗАЗ-965 "горбатый", цена которого составляла 1 800 рублей, то есть более 20 зарплат. Даже "народный автомобиль" оставался финансово обременительным.

Конец 1960-х: новые модели – более высокие цены

Во второй половине десятилетия появляется Москвич-408, стоимость которого возрастает до 4 500 рублей. Это почти 45 месячных зарплат.

Волга дорожает до 5 600 рублей, а новый Запорожец ЗАЗ-966 – до 2 200 рублей. Техническое обновление сопровождается стабильным ростом цен.

1970-е: "Жигули" как символ мечты

Появление "Жигулей" в начале 1970-х стало знаковым событием. ВАЗ-21011 стоил 5 620 рублей, что все еще означало несколько лет сбережений.

Москвич-412 продавался примерно за 5 000 рублей, а ГАЗ-24 "Волга" – в пределах 8 500–9 500 рублей. Запорожец оставался самым дешевым – 3 000–3 500 рублей, но и он был далек от настоящей "доступности".

1980-е

В 1980-х годах автомобиль окончательно закрепляется как предмет престижа. ВАЗ-21063 стоил до 10 000 рублей, ВАЗ-21013 – около 7 300, "копейка" – 6 300–7 300 рублей.

Москвич-2140 и 2141 продавались за 7 500 и 9 000 рублей. Элитная ГАЗ-24-10 достигала 16 500 рублей. Даже Запорожец стоил 3 500–5 500 рублей, что делало его серьезной покупкой для семейного бюджета.

