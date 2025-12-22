Приносили еду из дома: как проходили новогодние корпоративы в СССР

В СССР не существовало термина "корпоратив", но празднование Нового года на работе было распространенным явлением. Организацией таких мероприятий занимались профсоюзные комитеты и активисты. Формат праздников зависел от специфики предприятия и производственного графика.

Новогодние мероприятия обычно проводили после выполнения годового плана. Праздничный стол формировался из продуктов, которые работники приносили из дома. OBOZ.UA рассказывает о советских новогодних корпоративах.

В советских трудовых коллективах новогодние праздники имели важное социальное значение. За подготовку отвечали профком и комсомольцы, а все организационные вопросы решались совместно. Праздничные "огоньки" готовили силами самих работников, без отдельного бюджета и посторонней помощи.

Чаще всего празднования проходили в рабочий день – 30 или 31 декабря, после формального закрытия годового плана. В зависимости от возможностей предприятия, мероприятие проводили непосредственно в цехах, в производственных столовых или в домах культуры.

Особую атмосферу имели новогодние праздники в период антиалкогольной кампании 1985–1991 годов. В это время коллективы часто собирались небольшими группами – по секторам или бригадам. Каждый сектор сам решал, что именно принести к праздничному столу, распределяя продукты и напитки между участниками. Такой подход позволял избегать организационных сложностей и дефицита.

Алкоголь, который официально было сложно достать, иногда заменяли самодельными настойками, в частности известными наливками на варенье. В воспоминаниях работников встречаются и упоминания об использовании технического спирта, который выдавался для производственных нужд и неформально употреблялся во время праздников.

Развлекательная часть новогодних мероприятий также держалась на энтузиазме коллектива. Работники готовили любительские сценки, разыгрывали шуточные грамоты, пели песни под гитару или магнитофон.

На крупных предприятиях новогоднее празднование становилось событием для всего коллектива. Главным условием для него было выполнение производственного плана. Новый год встречали прямо на рабочих местах: цеха собирались в производственных столовых, украшенных плакатами и гирляндами, каждый приносил что-то свое: оливье, холодец, соленья, закуски или напитки. Профсоюзные организации иногда организовывали детские елки, раздавали подарки работникам.

Несмотря на новогодние застолья, длительных выходных в СССР не предусматривалось. Уже второго января большинство работников возвращалось к станкам и рабочим местам.

