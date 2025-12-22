УкраїнськаУКР
русскийРУС

Приносили еду из дома: как проходили новогодние корпоративы в СССР

Алина Милсент
Новости. Общество
3 минуты
75
Приносили еду из дома: как проходили новогодние корпоративы в СССР

В СССР не существовало термина "корпоратив", но празднование Нового года на работе было распространенным явлением. Организацией таких мероприятий занимались профсоюзные комитеты и активисты. Формат праздников зависел от специфики предприятия и производственного графика.

Видео дня

Новогодние мероприятия обычно проводили после выполнения годового плана. Праздничный стол формировался из продуктов, которые работники приносили из дома. OBOZ.UA рассказывает о советских новогодних корпоративах.

Приносили еду из дома: как проходили новогодние корпоративы в СССР
Приносили еду из дома: как проходили новогодние корпоративы в СССР

В советских трудовых коллективах новогодние праздники имели важное социальное значение. За подготовку отвечали профком и комсомольцы, а все организационные вопросы решались совместно. Праздничные "огоньки" готовили силами самих работников, без отдельного бюджета и посторонней помощи.

Чаще всего празднования проходили в рабочий день – 30 или 31 декабря, после формального закрытия годового плана. В зависимости от возможностей предприятия, мероприятие проводили непосредственно в цехах, в производственных столовых или в домах культуры.

Приносили еду из дома: как проходили новогодние корпоративы в СССР

Особую атмосферу имели новогодние праздники в период антиалкогольной кампании 1985–1991 годов. В это время коллективы часто собирались небольшими группами – по секторам или бригадам. Каждый сектор сам решал, что именно принести к праздничному столу, распределяя продукты и напитки между участниками. Такой подход позволял избегать организационных сложностей и дефицита.

Алкоголь, который официально было сложно достать, иногда заменяли самодельными настойками, в частности известными наливками на варенье. В воспоминаниях работников встречаются и упоминания об использовании технического спирта, который выдавался для производственных нужд и неформально употреблялся во время праздников.

Приносили еду из дома: как проходили новогодние корпоративы в СССР
Приносили еду из дома: как проходили новогодние корпоративы в СССР

Развлекательная часть новогодних мероприятий также держалась на энтузиазме коллектива. Работники готовили любительские сценки, разыгрывали шуточные грамоты, пели песни под гитару или магнитофон.

Приносили еду из дома: как проходили новогодние корпоративы в СССР

На крупных предприятиях новогоднее празднование становилось событием для всего коллектива. Главным условием для него было выполнение производственного плана. Новый год встречали прямо на рабочих местах: цеха собирались в производственных столовых, украшенных плакатами и гирляндами, каждый приносил что-то свое: оливье, холодец, соленья, закуски или напитки. Профсоюзные организации иногда организовывали детские елки, раздавали подарки работникам.

Несмотря на новогодние застолья, длительных выходных в СССР не предусматривалось. Уже второго января большинство работников возвращалось к станкам и рабочим местам.

OBOZ.UA предлагает узнать о советских традициях празднования новогодних праздников.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.