Отдал жизнь за Украину: во время выполнения боевого задания на Сумщине погиб защитник из Прикарпатья. Фото

Во время выполнения боевого задания на Сумщине погиб защитник из Прикарпатья Константин Мосейчук. Он занимал должность гранатометчика стрелкового батальона.

Жизнь воина оборвалась 4 октября 2025 года. Об этом сообщили на Facebook-странице Косовской районной военной администрации.

Что известно

Погибший защитник Украины был родом из села Пистынь Косовской городской территориальной громады.

"Гранатометчик стрелкового батальона солдат Константин Мосейчук погиб 4 октября 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Пожня Ахтырского района Сумской области", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Алексей Ткач. Жизнь защитника Украины оборвалась 5 октября.

Защищая Украину, отдал жизнь воин с Волыни Леонид Семенюк. Молодой офицер, командир одного из подразделений ВСУ, принял последний бой 2 октября на Сумщине.

