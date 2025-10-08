УкраїнськаУКР
Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб 31-летний командир с Волыни. Фото

Лилия Рагуцкая
Защищая Украину, отдал жизнь воин с Волыни Леонид Семенюк. Молодой офицер, командир одного из подразделений ВСУ, принял последний бой 2 октября на Сумщине.

На малой родине с Героем попрощаются в среду, 8 октября. О потере сообщил городской голова Ковеля Игорь Чайка.

Что известно о Герое

Волынь встречает еще одного своего воина: в Ковель на щите возвращается 31-летний офицер Леонид Семенюк.

"С глубокой скорбью сообщаем о трагическом известии. Выполняя боевое задание, погиб командир подразделения Вооруженных сил Украины, капитан Семенюк Леонид Александрович. Его жизнь оборвалась 2 октября 2025 года возле села Садки Сумской области", – отметил Чайка.

Проститься с Героем жители города смогут 8 октября.

В 12 часов, как рассказал городской голова Ковеля, начнется служба в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы. А с 13:00 почтить память воина можно будет на гражданской панихиде на площади Героев Майдана.

Похоронят защитника на Аллее Героев городского кладбища Ковеля.

