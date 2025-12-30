Отдал жизнь за Украину: в Полтаве попрощались с защитником, который погиб на Луганщине. Фото

В Полтаве 30 декабря в последний путь провели военнослужащего ВСУ Аркадия Сопилку. Воин погиб на Луганщине, защищая территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает "Суспильне", ссылаясь на начальника отделения гражданско-военного сотрудничества Полтавского ОМТЦК и СП капитана Андрея Лысенко. Проститься с погибшим пришли родные, друзья, побратимы и коллеги.

Что известно о Герое

Аркадий Сопилка родился 11 мая 1971 года в селе Первомайское на Кировоградщине. После окончания школы работал водителем, срочную службу проходил в пограничных войсках. Впоследствии жил на Полтавщине – в Супруновке и Келебердовке Полтавской громады.

С началом полномасштабной войны Герой хотел стать в ряды Вооруженных сил Украины. 1 августа 2024 года Аркадия мобилизовал Полтавский городской ТЦК и СП. Он служил водителем в стрелковом подразделении.

Жизнь защитника оборвалась 13 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания в Луганской области.

Панихида по павшему воину прошла в Свято-Успенском соборе Полтавы. Последним местом упокоения Аркадия Сопилки стало кладбище в селе Затурино.

