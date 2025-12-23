На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Кишени. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Бориспольского района Киевской области Александр Кишеня. Жизнь защитника Украины оборвалась 24 декабря 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Невозможно подобрать слова, чтобы выразить ту боль, которая точит сердце каждого из нас. В родной дом на щите вернулся наш Герой-земляк, настоящий патриот, солдат, командир стрелкового отделения стрелкового взвода 47-летний Александр Кишеня", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 6 сентября 1977 года в селе Глубокое Бориспольского района Киевской области. После окончания местной школы работал водителем. Последние годы мирной жизни Героя промелькнули в селе Рогозов, где проживал вместе с семьей. Поэтому когда началось полномасштабное вторжение сразу вступил в ряды местного ТРО.

В сентябре 2022 года Александр пошел в военкомат и присоединился к Вооруженным Силам Украины. Обучение, боевое слаживание, а дальше – изнурительные бои в Донецкой области. Как настоящий командир занимался судьбой каждого, с кем стоял бок о бок против кровавого врага, и был надежным побратимом, которому доверяли и за которым шли.

К сожалению, 24 декабря 2024 года на Донетчине жизнь нашего Героя оборвалась. Добрый, общительный, жизнерадостный, заботливый, упорный и решительный – таким навсегда запомнят Александра родные, друзья, коллеги, знакомые.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чествуя светлую память достойного сына Украины. Наши искренние соболезнования семье, родным, близким в эту трудную минуту!", – добавили в пресс-службе.

