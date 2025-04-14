Отдал жизнь за Украину: в Черкассах простились с командиром стрелкового отделения, погибшим на Запорожье. Фото

В Черкассах провели в последний путь младшего сержанта Якова Лютенко, до последнего сражавшегося с российскими оккупантами. Защитник погиб на Запорожье, получив многочисленные огнестрельные ранения.

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Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в соцсетях. Защитник был командиром стрелкового отделения и погиб, выполняя боевое задание.

Лютенко родился в селе Парасковеевка Артемовского района Донецкой области. Учился в Соледаре в школах №20 и №13, а техническую специальность получил в Горловском техникуме Донецкого национального университета, где ему была присвоена квалификация горного технолога.

До войны Яков работал подземным горняком на государственном предприятии "Артемсоль", а затем – слесарем-ремонтником в воинской части. Последние годы жил в Черкассах, где и был мобилизован в ряды ВСУ.

"Был призван по мобилизации, проходил службу в должности командира стрелкового отделения. Погиб в районе Запорожской области в результате множественных огнестрельных ранений", – сообщил Бондаренко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах провели в последний путь защитника Украины Виктора Перемиенко. Сердце солдата, дававшего отпор российским захватчикам, остановилось в больнице в Черниговской области.

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