Отдал жизнь за Украину: при выполнении боевого задания погиб защитник с Прикарпатья. Фото

В бою за Украину погиб защитник с Прикарпатья Владимир Плиш. Он был командиром отделения противотанковых ракетных комплексов.

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Жизнь воина оборвалась 8 сентября в Запорожской области. О потере сообщили в Брошнев-Осадской территориальной громаде.

Что известно о Герое

Владимир Плиш родился в 1971 году. Проживал в поселке Брошнев-Осада Калушского района Ивано-Франковской области.

"Владимир Плиш мужественно выполнял свой воинский долг, защищая Украину от российского агрессора. Военную службу проходил в звании младшего сержанта, занимал должность командира первого отделения противотанковых ракетных комплексов взвода противотанковых ракетных комплексов мотопехотного батальона воинской части А4962", – рассказали в громаде.

Во время выполнения боевого задания вблизи Даниловки, что в Запорожской области, Владимир погиб. Жизнь защитника оборвалась 8 сентября.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Разделяем с семьёй невыразимую боль этой тяжёлой утраты. Низко склоняем головы в скорби. Вечная память и слава защитнику Украины Владимиру Плишу!" – отмечается в сообщении.

О дате и времени прощания с Героем в общине сообщат дополнительно.

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