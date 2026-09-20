Он был верным другом и настоящим патриотом: в боях за Украину погиб воин из Кривого Рога

Защищая Украину, погиб военнослужащий из Кривого Рога Игорь Крохин. Его вспоминают как искреннего, доброжелательного и целеустремленного человека, а также как настоящего патриота.

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Об утрате сообщили в Криворожской гимназии № 8, которую в свое время окончил Герой. Его мама до сих пор работает в этом учебном заведении.

Что известно о Герое

О невосполнимой утрате в гимназии сообщили в субботу, 19 сентября.

"С глубокой скорбью сообщаем, что, защищая независимость и территориальную целостность Украины, погиб Крохин Игорь Викторович, выпускник 2009 года нашей школы", – говорится в сообщении.

В учебном заведении утверждают: Игорь оставил после себя самые светлые воспоминания.

"Мы помним его как искреннего, доброжелательного, целеустремленного человека, верного друга, настоящего патриота! Администрация, педагогический и ученический коллектив Криворожской гимназии № 8 выражают искренние соболезнования нашей коллеге, матери Героя Наталье Петровне Крохиной, близким, друзьям, побратимам! Трудно найти слова утешения, успокоить боль от потери! Пусть доброе, светлое воспоминание о нашем ученике, защитнике останется в памяти всех, кто его знал", – подчеркнули в гимназии.

В сообщении не указано, когда и где именно погиб Герой. Нет пока и информации о дате и времени прощания с ним.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб Герой из Запорожской области. Николай Бойко, чья жизнь оборвалась 16 сентября, в памяти тех, кто его знал, остался "образцом мужества и любви".

Кроме того, в Донецкой области погиб 22-летний лейтенант с Волыни Роман Григорьев. В начале полномасштабного вторжения он проходил срочную службу в Нацгвардии и вместе с побратимами участвовал в зачистке Ирпеня от россиян в Киевской области.

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