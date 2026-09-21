Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб боец "Стальной Сотки" Влад Алексеев. Фото

В бою за Украину погиб защитник из Ривне Влад Алексеев. Он был бойцом 100-й отдельной бригады территориальной обороны, получившей название "Стальная Сотка".

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Жизнь Героя оборвалась во время вражеского штурма 18 сентября. О потере сообщил ровенский информационный портал "ОГО".

Что известно о Герое

Издание сообщило о гибели Влада Алексеева со ссылкой на его родных, друзей и побратимов.

"На фронте во время выполнения боевого задания погиб украинский защитник, боец 100-й отдельной бригады территориальной обороны ("Стальная Сотка") Влад Алексеев", – говорится в материале.

Брат погибшего воина, Артем Алексеев, опубликовал фото Влада и указал дату его смерти: 18 сентября.

"Вчера с последнего задания вернулся "на щите" внук моей крестной мамы… Брат моего друга Артема Алексеева, сын моей подруги Людмилы Алексеевой – мой боец "Стальной Сотки". Владик, честь тебе! Быть воином — значит жить вечно! Навеки в строю", – написал друг семьи Алексеевых Юрий Яцюк.

Воспоминаниями о погибшем бойце поделилась и его подруга Юлия Мельник. Незадолго до гибели Влад писал ей о тяжелых боях на их направлении.

"В последнем сообщении он писал мне, что начались штурмы… Я всегда буду помнить тебя как очень особенного человека. Ты был моей опорой. Ещё недавно я тебя видела, ты же обещал вернуться", – написала она.

Журналисты рассказали, что брат погибшего Героя, Артем Алексеев, также с первых дней полномасштабного вторжения РФ вступил в ряды украинской армии. Впоследствии он уволился по состоянию здоровья.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 сентября стало известно о гибели на фронте соучредителя УНА-УНСО Николая Карпюка.

Еще до начала полномасштабного вторжения РФ, в марте 2014 года на границе с РФ Карпюка задержали российские силовики. Его обвинили в участии в боевых действиях во время первой чеченской войны и других преступлениях.

В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинца к 22,5 годам лишения свободы. Карпюк и его защита опровергали выдвинутые обвинения, а правозащитная организация "Мемориал" признала его и Станислава Клыха политическими заключенными.

Во время пребывания в российском заключении Карпюк заявлял о применении к нему пыток. Amnesty International назвала судебный процесс над Карпюком и Клыхом "пародией на правосудие".

Освободить Николая Карпюка удалось только в 2019 году: он вернулся домой в ходе большого обмена пленными.

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