Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб воин со Львовщины. Фото

В боях на передовой погиб военнослужащий Владимир Дубина со Львовской области. Стрелок ВСУ прошел горячие бои под Херсоном, Орехово, Покровском и на других направлениях.

Видео дня

Защитнику навеки осталось 48 лет. О потере сообщил Бродовский городской совет Золочевского района.

В громаде отметили, что солдат Владимир Петрович Дубина пошел защищать родную землю с первых месяцев полномасштабной войны.

Он служил в воинской части в должности стрелка. Выстоял тяжелейшие бои на Ореховском, Токмакском, Покровском и Херсонском направлениях.

Несмотря на ад войны, находил время позвонить родным, но на этот раз они получили известие о смерти своего защитника. У него остались жена, мать и сестра. Возвращение воина домой на щите громада будет встречать 3 июля.

"Искренние соболезнования родным и близким Владимира Петровича. Вечная и светлая память Герою", – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, на одном из восточных направлений фронта погиб 20-летний воин Богдан Неведомский со Львова. Солдат Сухопутных войск служил в 120-м разведывательном полку, был награжден нагрудным знаком "Золотой крест" главнокомандующего ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!