Ему навсегда будет 20: в боях за Украину погиб защитник со Львова, награжденный "Золотым крестом". Фото

Защищая Украину, на одном из восточных направлений фронта погиб молодой воин Богдан Неведомский из Львова. Он был солдатом Сухопутных войск, служил в 120-м разведполке.

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О потере сообщил Львовский городской совет. В пятницу, 20 июня, город прощалось с погибшим Героем, которому навеки осталось 20 лет.

Львовянин Богдан Неведомский, 06.09.2004 г. р., учился в школах I-III ступеней №36 и №67. Работал в частном акционерном обществе "Львовский хладокомбинат".

В 2024 году парень встал на защиту своей Родины от вторжения российских оккупантов. Территориальную целостность и суверенитет Украины он защищал на Донетчине в составе 120-го отдельного разведывательного полка Сухопутных войск ВСУ.

По словам родных, Богдан был энергичным и открытым ко всему новому. Был справедливым, всегда готовым помочь, на него можно было положиться. Имел много друзей и легко находил общий язык с людьми.

За мужество и успешное выполнение заданий, молодой воин был награжден нагрудным знаком "Золотой крест" главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Погиб Герой во время выполнения боевого задания 15 июня 2025 года. У него остались родители, брат и бабушка.

Чин похорон воина провели в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. После состоялась общегородская церемония прощания на площади Рынок. Последним местом упокоения защитника стало поле Почетных захоронений новейших Героев на Лычаковском кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Харьковском направлении фронта погиб воин 3-й ОШБр Виталий ("Турист") Карвацкий со Львовщины. Он был оператором FPV-дронов, в рамках проекта "Движ" защитник рассказывал о том, как такие БПЛА меняют ход войны.

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