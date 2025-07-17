Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб инструктор лыжной школы Буковеля. Фото

В боях с российским оккупационным войском на фронте в Украине погиб военный Руслан Запотичный, который до войны работал инструктором в лыжной школе Буковеля. До последнего вздоха Герой защищал Украину от врага.

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О потере сообщила администрация лыжной школы Буковеля на своем аккаунте в социальной сети Instagram в четверг, 17 июля. Коллеги вспоминают Руслана как всегда улыбчивого и доброго.

"С грустью и болью сообщаем, что сегодня наша команда потеряла одного из лучших друзей – всегда улыбающегося, искреннего, доброго и такого любимого для всех нас – Руслана Запотичного. Обещаем сохранить самые теплые воспоминания: о горах и море, о родном Буковеле во все сезоны, о каждом приключении, о тебе", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Руслан Запотичный погиб на поле боя.

"Руслан погиб на поле боя. До последней секунды своей жизни – он защищал каждого из нас. Доземно кланяемся и благодарим! Приносим искренние соболезнования родным и близким! Невосполнимая потеря для каждого из нас...", – добавили в лыжной школе.

Накануне стало известно, что на Харьковщине в результате вражеской атаки КАБом погиб военный из Ирпеня Киевской области Василий Коробейко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 14 июля.

А в боях на Покровском направлении фронта погиб 32-летний воин Андрей Свищ из Кировоградской области. С октября 2024 года защитник считался пропавшим без вести, его смерть подтвердили в декабре и только недавно родные смогли достойно попрощаться с Героем.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах 16 июля провели в последний путь полицейского Юрия Бузько, который погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Герою было всего 35 лет.

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