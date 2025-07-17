Герой вернулся на щите: на фронте погиб военный с Киевщины Василий Коробейко. Фото

На Харьковщине в результате вражеской атаки КАБом погиб военный из Ирпеня Киевской области Василий Коробейко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 14 июля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила секретарь Ирпенского горсовета Анжела Макеева.

"Есть страшная весть: погиб наш земляк, Герой Василий Владимирович Коробейко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 9 июня 1984 года в городе Ирпень. Все его детство прошло здесь – он учился в местной школе, получил профессию и работал строителем.

В первые дни полномасштабного вторжения добровольно стал на защиту Украины. Служил солдатом Национальной гвардии Украины. 14 июля 2025 года вблизи города Купянск Харьковской области в результате вражеского авиационного удара (КАБ) получил ранение, несовместимое с жизнью. У Героя остались жена, дочь, отец, мать и брат.

Прощание с воином состоится 18 июля, похоронят военного на Аллее славы в Ирпене.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Сергей Постолюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 17 февраля 2025 года.

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