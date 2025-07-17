Без отца осталось двое детей: в Черкассах попрощались с полицейским, который погиб в Донецкой области. Фото и видео

В Черкассах 16 июля провели в последний путь полицейского Юрия Бузько, который погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Герою было всего 35 лет.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции. "Наш коллега, выполняя боевое задание, погиб 25 июня в Донецкой области. Сегодня Юрия провели в последний путь. Полицейскому навеки осталось 35 лет", – говорится в сообщении.

Юрий Бузько более 14 лет служил в рядах полиции Черкасской области. Был оперативником криминальной полиции, добросовестным, ответственным, всегда верным Присяге и украинскому народу.

Когда на базе ГУНП в Черкасской области формировался стрелковый батальон, Юрий без колебаний присоединился к нему. Он воевал на Донецком направлении и погиб 25 июня во время выполнения боевого задания.

Его смерть – невыразимая потеря для всей черкасской полицейской семьи. У него осталась жена и двое маленьких детей, которые теперь будут расти без отца.

На прощание с Юрием собрались сотни людей: родственники, друзья, собратья, жители города. Все, кто его знал, говорят одно – это был Человек с большой буквы, настоящий друг, патриот и Герой, который имел множество планов и мечтаний.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Покровском направлении фронта погиб 32-летний воин Андрей Свищ из Кировоградской области. С октября 2024 года защитник считался пропавшим без вести, его смерть подтвердили в декабре и лишь недавно родные смогли достойно попрощаться с Героем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!