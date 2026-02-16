Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб чемпион мира по кикбоксингу WPKA Николай Литовченко. Фото

На войне за Украину погиб чемпион мира по кикбоксингу WPKA Николай Литовченко. Боец служил оператором БпЛА в составе десантно-штурмовых войск и погиб во время выполнения боевого задания.

Ему было всего 28 лет. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Алексей Харченко.

Николай Литовченко родился 18 августа 1997 года в Северодонецке. Учился в многопрофильном лицее, а с 2008-го по 2013 год занимался в школе гун-фу "Дракон и Тигр".

В 16 лет Герой получил две золотые медали на чемпионате мира по кикбоксингу WPKA среди юниоров в Афинах.

После начала полномасштабного вторжения вместе с семьей переехал в Ирпень.

В 2025 году вступил в ряды ВСУ и служил оператором беспилотников в 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде Десантно-штурмовых войск.

Воин погиб 5 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания на Лиманском направлении в Донецкой области. У Героя остались жена, родители и младший брат.

Прощание с Николаем Литовченко состоится 17 февраля в 10:30 в Храме Святителя Николая.

Напомним, на фронте погиб военный из Киева Евгений Педько. В ряды украинской армии он стал в апреле 2022-го, последний свой бой защитник принял 5 февраля. Дома Евгения ждали жена и дочь.

Также стало известно, что на войне погибла 24-летняя оператор дронов Лилия Гекендорф с Кировоградщины. Она пошла в армию добровольцем, оставив двух маленьких детей на свою маму. Родной брат Лилии также защищал Украину, сейчас он считается пропавшим без вести.

Также на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Руслан Ильчук. Киевлянин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.