Защищал Украину с первого дня полномасштабного вторжения: на фронте погиб нацгвардеец с Волыни. Фото

Защищая Украину, погиб воин с Волыни Виктор Сохацкий. В ряды украинского войска он стал в первый день полномасштабного вторжения РФ.

Последний бой Герой, которому навеки останется 25 лет, принял на Покровском направлении 24 декабря. О потере сообщили в Турийском поселковом совете.

Что известно о Герое

Родился Виктор Сохацкий 28 марта 2000 года. Жил в селе Радовичи Ковельского района Волынской области.

Виктор проходил срочную службу в Национальной гвардии Украины. Демобилизовался в декабре 2021 года. А уже через два месяца, в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля 2022 года, молодой нацгвардеец вернулся в строй, чтобы защищать родную страну от агрессора.

"Вместе с побратимами из Национальной гвардии Украины он защищал страну в горячих точках фронта, оставаясь верным военной присяге до последнего своего вздоха. 24 декабря 2025 года Защитник погиб во время выполнения боевого задания в Покровском районе Донецкой области, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", – отметили в Турийском поселковом совете.

В громаде в связи с гибелью Героя объявили трехдневный траур.

Встречать воина, который возвращается на щите, будут в субботу, 27 декабря. Его тело из Луцка привезут в село Радовичи. Там, ориентировочно в 11:30-12:00, начнется прощание с Виктором возле его дома, в 13:00 состоится заупокойная служба в сельской церкви.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и побратимам погибшего Героя. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно. Светлая память и вечная слава Защитнику Украины", – отметили в Турийском поселковом совете.

