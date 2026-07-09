От Синди Кроуфорд до Наоми Кэмпбелл: какая супермодель отражает настроение месяца вашего рождения

От звездного состава культового музыкального видео Джорджа Майкла "Freedom! '90" до бесчисленных обложек Sports Illustrated , супермодели всех эпох стали неотъемлемой частью духа времени. Независимо от того, восхищались ли вы Синди Кроуфорд , Иман или Джерри Холл в детстве, эти сильные женщины формировали стандарты красоты и навсегда оставили свой след в поп-культуре. И хотя они, возможно, следовали модным тенденциям своего времени, каждая из них была известна своей уникальной эстетикой и энергетикой.

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Астрологи говорят, что исходя из энергетики и исходя из месяца рождения человека можно определить, на кого из звезд шоу-бизнесы вы больше всего похожи.

Январь: Лорен Хаттон

Родившись в начале нового года , вы появились на свет, когда Солнце проходило через целеустремленный Козерог или ориентированный на будущее Водолей . Оба знака управляются Сатурном , планетой упорного труда и преданности делу, и являются целеустремленными людьми, которые не собираются сдаваться, начав работать над достижением заслуженного признания. Эта тема, несомненно, является частью пути Лорен Хаттон как модели и актрисы. Первоначально отвергнутая агентами из-за характерной щели между зубами, она в конечном итоге подписала контракт с Revlon, ставший крупнейшим контрактом в истории модельной индустрии. Сейчас, в свои 70 с лишним лет, она продолжает работать моделью для таких брендов, как H&M, Lord & Taylor, Alexander Wang и многих других.

Февраль: Наоми Кэмпбелл

Родившись в период, когда Солнце находилось либо в новаторском, прогрессивном воздушном знаке Водолея, либо в творческом, эмпатичном, мистическом водном знаке Рыб , вы одинаково ориентированы на будущее и артистичны. Эта аура совпадает с аурой Наоми Кэмпбелл, одной из шести супермоделей 1990 -х годов. Известная своей фирменной походкой на подиуме, она работала в самых разных отраслях — в музыке, на телевидении и в общественной деятельности, что отражает разнообразие интересов людей, родившихся в феврале. Они также являются революционерами, и Кэмпбелл стала одной из первых чернокожих моделей, появившихся на обложках Time и Vogue France.

Март: Иман

Поскольку вы родились в период, когда Солнце находилось в поэтическом, эмпатичном водном знаке Рыб или в конкурентоспособном, импульсивном огненном знаке Овна , вы — духовный человек, столь же ориентированный на действие и динамичный, сколь и мечтательный и глубоко творческий — энергия, которая отражает энергию Иман. Вдохновляя таких дизайнеров, как Донна Каран, Ив Сен-Лоран и Джанни Версаче, Иман дебютировала в 1975 году. Филантроп с двумя громкими браками — со Спенсером Хейвудом в 70-х и 80-х годах и с Дэвидом Боуи с 1992 года до его смерти в 2016 году — Иман, как говорят, сказала: "Моделирование — это действительно одна из тех профессий, как и спорт, в которой вы можете совершенствоваться, постоянно наблюдая и учась на практике и, что наиболее важно, вне ее. Погрузитесь в историю моды, рассматривая винтажные журналы, фотографии, позы, освещение и так далее". Сказано как целеустремленным человеком, родившимся в марте.

Апрель: Кристи Бринкли

Родившись в период, когда Солнце находилось в одном из двух знаков зодиака – игривом, новаторском огненном Овне или Тельце – практичном и приземленном земном знаке, вы будете беззаботны, романтичны и сможете извлекать максимум из повседневных моментов. Эта жизнерадостная атмосфера отражает стиль Кристи Бринкли . Известная как "любимица Америки" в период своего восхождения к славе в 70-х и 80-х годах, Бринкли трижды подряд появлялась на обложках журнала Sports Illustrated Swimsuit в 1979, 1980 и 1981 годах, 25 лет была лицом бренда CoverGirl, а также работала актрисой, иллюстратором, предпринимателем, активисткой в ​​защиту прав человека и животных, а также окружающей среды, и занималась многими другими видами деятельности. Ее многогранность, долголетие и обаяние делают ее влиятельной фигурой, как и всех, кто родился в апреле.

Май: Брук Шилдс

Независимо от того, родились ли вы в чувственный, прагматичный земной знак Тельца или в энергичный, любопытный воздушный знак Близнецов, вы — общительный человек , производящий впечатление уравновешенного, дружелюбного и внимательного человека, как, например, Брук Шилдс , родившаяся 31 мая. Хотя вы, возможно, больше знаете Шилдс по ее актерской карьере, чем по модельной, она начала свою модельную карьеру всего в 11 месяцев. В 1980 году она стала самой молодой моделью, появившейся на обложке Vogue в 14 лет, а затем снялась в невероятно успешной, культовой рекламе Calvin Klein. Ее стойкость, интеллект и способность преодолевать трудности отражают и ваши качества.

Июнь: Линда Евангелиста

Как человек, появившийся на свет в период, когда Солнце находилось либо в жизнерадостном, общительном воздушном знаке Близнецов, либо в любящем, заботливом водном знаке Рака, вы от природы креативны, интуитивны и склонны к самовыражению, что очень соответствует образу Линды Евангелисты как модели. Известная как мастер перевоплощения, или "хамелеон" индустрии моды, она была одной из "Большой шестерки" в 1990-х годах. Карл Лагерфельд однажды сказал об Евангелисте: "Она настоящая модель, чистая и простая. Она не притворяется и не стремится к чему-то другому. Она просто блестяще делает то, что делает", и эта преданность своему делу очень созвучна тому, как вы проживаете жизнь.

Июль: Синди Кроуфорд

Родившись под знаком Рака, либо под влиянием материнского, интуитивного водного знака, либо под влиянием театрального, драматичного огненного знака Льва, вы излучаете солнечный свет и гламур, как и Синди Кроуфорд. Всегда стремясь быть в центре внимания, Кроуфорд была одной из "большой шестерки" супермоделей 1990-х годов, снималась в музыкальных клипах, позировала для Playboy , а также вела и продюсировала телешоу, такие как MTV House of Style. Известная своей теплотой, простотой и магнетизмом, а также как гордая мама Пресли и Кайи Гербер, ее заботливый и искренний подход к жизни очень близок вашему.

Август: Кэти Айрленд

Независимо от того, родились ли вы под динамичным, любящим быть в центре внимания огненным знаком Льва или под коммуникабельной, увлеченной технологиями и ориентированной на обслуживание Девой , вы способны совмещать множество ролей и преуспевать во всех, за что беретесь, подобно Кэти Айрленд, которая прославилась как модель в 1980-х и 1990-х годах, а затем добилась огромного успеха в самых разных сферах. Помимо того, что она супермодель, она также актриса, автор преимущественно детских книг, предприниматель, модельер и филантроп. Как и Айрленд, вы трудолюбивы и способны занять центральное место во многих сферах.

Сентябрь: Кристи Терлингтон

Вы родились либо под чувствительным, внимательным к деталям земным знаком Девы, либо под элегантным воздушным знаком Весов , любящим партнерство — знаками, которые отражают приземленную, любящую красоту энергию Кристи Терлингтон. Терлингтон, широко известная как одна из первых супермоделей 1990-х годов, за эти годы прошла долгий путь развития. Ее линия аюрведической косметики, линии одежды, статьи (она писала для Marie Claire, Yoga Journal и Teen Vogue ), а также участие в качестве приглашенного корреспондента в программе Today Show на канале NBC – все это созвучно вашей креативности, интеллектуальному складу ума и таланту рассказчика.

Октябрь: Пэт Кливленд

В месяц вашего рождения Солнце прошло через стремящийся к равновесию воздушный знак Весы и бесстрашный водный знак Скорпион , а это значит, что ваша энергия лучше всего отражает энергию Пэт Кливленд. Считающаяся одной из самых влиятельных моделей подиума 1970-х годов, Кливленд также была одной из первых чернокожих супермоделей и произвела огромное впечатление своей танцевальной походкой на подиуме. Как и Кливленд, вы магнетичны, сильны и полны жизни, стремитесь к осуществлению своих амбиций и хотите войти в историю.

Ноябрь: Элле Макферсон

Независимо от того, родились ли вы под динамичным, загадочным водным знаком Скорпиона или под авантюрным, полным жажды путешествий огненным знаком Стрельца , вы сможете оценить целеустремленность, интроспективность и талант Элль Макферсон как весьма успешного международного предпринимателя. В 1989 году журнал Time прозвал ее "Тело"и Макферсон стала основателем, главной моделью и креативным директором различных компаний, таких как Elle Macpherson Intimates и The Body, линии средств по уходу за кожей. Она также вела и продюсировала шоу Britain and Ireland's Next Top Model , является исполнительным продюсером Fashion Star на канале NBC и ведущей первого сезона. Как и Макферсон, вы целеустремлены и гордитесь своей подлинностью.

Декабрь: Джерри Холл

Если ваше Солнце находится либо в авантюрном, любящем вечеринки огненном знаке Стрельца, либо в трудолюбивом и исполнительном земном знаке Козерога, то вы больше всего похожи на Джерри Холл, которая произвела фурор как супермодель 1970-х и начала свою актерскую карьеру в конце 80-х с появления в фильме "Бэтмен" 1989 года . Она также известна как многолетняя партнерша Мика Джаггера , от которого у нее четверо детей. В 1978 году Холл сказала журналу Interview: "Я люблю работать. Если я не работаю две недели, я схожу с ума", что отражает вашу собственную трудовую этику, а ее харизма, бескомпромиссное обожание гламура и прямолинейное остроумие также соответствуют вашему стилю.

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