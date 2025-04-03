'Остаются в опасности': из завербованных россиянами диверсантов 22% – дети

В целом, число диверсий и терактов в Украине, устроенных завербованными гражданами нашей страны, уменьшается. Но появилась тенденция вербовки российскими спецслужбами несовершеннолетних украинцев. Поэтому "наши дети остаются в опасности".

Видео дня

В частности, по данным Службы безопасности, не менее 22% из завербованных страной-агрессором для выполнения в Украине терактов и диверсий – несовершеннолетние. Об этом шла речь в тематической программе Radio Free Liberty.

По словам спикера СБУ Артем Дехтяренко, российские спецслужбы еще с весны 2024 года вербуют детей для выполнения диверсий на железной дороге и поджогов автомобилей. Но с начала 2025 года россияне привлекают украинских несовершеннолетних уже для совершения терактов.

"Случаи вербовки детей начали появляться у нас с апреля прошлого года. Пик их количества был в конце лета и начале осени прошлого года. Потом тенденция начала спадать, но если в начале это были простые задачи, от поджигания шкафов до автомобилей, то сейчас мы видим подростков, которых вербуют для выполнения различных диверсионных и террористических задач", – рассказал начальник управления ювенальной превенции Нацполиции Василий Богдан.

Под террористической задачей подразумеваются уже взрывы, совершенные самодельной взрывчаткой.

По его словам, сейчас "наблюдается уменьшение таких фактов, но они все равно существуют, и наши дети все равно остаются в опасности".

Особенно опасно то, что россияне вообще считают исполнителей "одноразовыми" и даже называют их "одноразками". Потому что человек не знает, что будет взорван вместе со взрывчаткой.

Несовершеннолетние попадают под влияние российских спецслужб из-за "материальной выгоды или психологических способов манипулирования на ощущение приключений, романтизации преступности". Как отмечают правоохранители, обычно детей вербуют на ряд преступлений, от малого до большого.

То есть начать предлагают с легких задач: сфотографировать какой-то объект, отправить фотографию и после этого получить небольшие деньги. Если видят, что ребенок "втягивается", тогда более сложная задача: поджечь шкаф "Укрзализныци", автомобиль. Если задача выполнена, будет еще сложнее: совершение теракта с помощью самодельного взрывного устройства.

По данным СБУ, 55% завербованных российскими спецслужбами – безработные. И только 7% украинских агентов РФ ранее имели судимость.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове правоохранители задержали агентов ГРУ России, планировавших теракт с подрывом райотдела полиции. У них изъяли сумку с самодельной бомбой, замаскированной под огнетушитель. Задержанными оказалась 22-летняя жительница Киева, которая искала заработка, и знакома такого же возраста.

Ранее СБУ задержала агентов России, которые планировали два теракта на Днепропетровщине. Фигуранты готовились взорвать авто военных, а затем подложить бомбу на входе в один из ТЦК.

Также СБУ предотвратила теракт в Запорожье. Завербованные ГРУ агенты планировали принести взрывчатку в воинскую часть, но не догадывались, что вместе с бомбой оккупанты планируют взорвать и их самих.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!