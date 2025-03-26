Собирались взорвать взрывчатку: СБУ предотвратила теракт в Запорожье, который должен был состояться на день Службы безопасности Украины. Фото

Служба безопасности Украины предотвратила очередной теракт в Запорожье. Завербованные российской военной разведкой агенты намеревались осуществить его в годовщину создания СБУ 25 марта.

Видео дня

Злоумышленники должны были принести самодельное взрывное устройство в местную воинскую часть, правда, они не догадывались, что вместе с устройством россияне планируют взорвать их самих. Подробности подготовки теракта, который не состоялся, рассказали в СБУ.

"Служба безопасности предотвратила коварный теракт, который российская военная разведка (более известная как ГРУ) готовила в прифронтовом Запорожье. По результатам спецоперации задержана агентурная пара РФ, которая готовила подрыв самодельного взрывного устройства (СВП) вблизи местной военной части 25 марта этого года – на годовщину создания СБУ. По данным контрразведки Службы безопасности, в этот день оккупанты планировали дистанционно подорвать взрывчатку вместе со своими агентами вблизи контрольно-пропускного пункта оборонного объекта", – говорится в сообщении.

Сорвать планы врага и сохранить жизнь вражеским агентам удалось благодаря тому, что оба предателя были заранее разоблачены. Задержали злоумышленников в момент, когда они снаряжали самодельное взрывное устройство дополнительными поражающими элементами.

"Задержание произошло в частном здании, которое находилось напротив центрального входа в воинскую часть. Соответствующее помещение фигуранты арендовали как наблюдательный пункт за целью. Для этого они установили скрытую вебкамеру на окне дома и оборудовали ее удаленным доступом для российских спецслужб", – рассказали в СБУ.

В Службе также отметили, что работать на Россию и устроить теракт вызвались два сожителя, парень и девушка в возрасте 18 и 19 лет, попавшие в поле зрения российской игры при поиске "легкого заработка" в Telegram-каналах.

При обыске у подозреваемых изъяли составляющие для изготовления СВП, видеокамеру и мобильные телефоны с доказательствами преступления.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта).

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, также ранее сообщалось, что СБУ задержала агента ФСБ, которого россияне планировали "втемную" подорвать возле ТЦК в Кривом Роге. По указаниям врага, злоумышленник должен был подложить взрывчатку возле контрольно-пропускного пункта воинского объекта.

Впоследствии стало известно, что завербованный ФСБ мужчина, готовивший теракт возле ТЦК в Кривом Роге, оказался украинским спортсменом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!