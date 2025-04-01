Искали 'легкие деньги': СБУ задержала агентов РФ, которые планировали два теракта на Днепропетровщине. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агентов РФ, которые планировали два теракта в Днепропетровской области. Злоумышленники готовились взорвать автомобиль Сил обороны, а затем подложить взрывчатку на входе одного из ТЦК.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 1 апреля. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Контрразведка Службы безопасности предотвратила новые теракты на Днепропетровщине. По результатам комплексных мероприятий задержаны два вражеских агента, которые получили от своих российских кураторов "заказ" по меньшей мере на два взрыва в городе", – говорится в сообщении.

По информации следствия, российскими агентами оказались двое местных жителей, один из которых является рецидивистом и ранее судим за кражи. Они попали в поле зрения российских спецслужб, в поисках "легких" денег через Telegram-каналы.

Согласно материалам дела первой целью злоумышленников стал автомобиль мобильной огневой группы ВСУ. Исполнители получили задание заложить самодельное взрывное устройство под пикап и взорвать его с помощью телефонного звонка, ведь мобильное устройство было подключено к взрывчатке.

В случае успешного выполнения этого теракта российские кураторы планировали поручить им следующую диверсию – организовать взрыв у центрального входа в здание ТЦК в Никопольском районе.

Контрразведка СБУ разоблачила и сорвала вражеские планы. Фигуранты были задержаны, когда они подготовили СВУ и провели доразведку вблизи автомобиля мобильной огневой группы.

На месте задержания у мужчин было обнаружено 3 кг взрывчатого вещества с детонатором, которые они спрятали в пластмассовую канистру и "усилили" металлическими гайками.

На основании собранных доказательств следователи сообщили исполнителям о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц). Мужчины находятся под стражей, им "светит" до 12 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ задержала пару, которая готовила двойной теракт вблизи ТЦК в Тернополе. Мужчину и женщину завербовали российские спецслужбы через Telegram-каналы. Злоумышленниками оказались двое наркозависимых из Полтавщины – 42-летний мужчина и его 30-летняя сожительница, искавшие деньги "на дозу".

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ на Днепропетровщине задержали агента ФСБ, которого россияне планировали "втемную" взорвать вблизи ТЦК в Кривом Роге. По указаниям врага, мужчина должен был подложить взрывчатку возле контрольно-пропускного пункта военного объекта. Ему светит до 12 лет тюрьмы.

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