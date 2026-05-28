Остались мама и брат: в бою за Украину погиб солдат из Никополя. Фото

Украина на войне с российскими оккупантами, к сожалению, теряет своих лучших сыновей. Так, война унесла жизнь солдата Олега Захарова из Никополя. Более полутора лет он считался пропавшим без вести, и только сейчас стало официально известно о его смерти.

Олег погиб 4 декабря 2024 года. Печальную весть о смерти украинского защитника принес городской голова Никополя Александр Саюк.

Что известно о Герое

Мужчине было всего 45 лет. У него дома остались мать и брат.

"4 декабря 2024 года, мужественно выполняя долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость, погиб наш земляк, солдат в\ч А1619 Захаров Олег Александрович, 23.01.1979 г.р.", – сообщил Александр Саюк.

Олег вступил в ряды Вооруженных сил Украины в начале мая 2024 года. В мирной жизни мужчина работал на предприятиях города, отметил городской голова.

Никопольская громада вместе с местными властями выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

