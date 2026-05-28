Пенсии с 1 июня: кому и как пересчитают выплаты, озвучены размеры

С 1 июня в Украине не планируется масштабного или общего перерасчета пенсий. Однако для нескольких категорий граждан выплаты все же вырастут. Речь идет о работающих пенсионерах, которые получат повышение с задержкой, и украинцах, которые достигли определенного возрастного рубежа.

По данным OBOZ.UA и разъяснений Пенсионного фонда Украины, ситуация с июньскими выплатами выглядит следующим образом:

Доплаты работающим пенсионерам (перерасчет "задним числом")

Пенсионеры, которые продолжают работать и по состоянию на апрель приобрели не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа, наконец получат свой перерасчет в июне. Важно: В июне придет не только обновленная пенсия, но и доплата за два предыдущих месяца (апрель и май).

Причина задержки исключительно бюрократическая и связана с отчетностью работодателей. Квартальные отчеты об уплате ЕСВ (единого социального взноса) за январь-март подаются в течение 40 дней после завершения квартала. Поэтому ПФУ видит эти данные только в середине мая. Именно поэтому перерасчет физически происходит в июне, но средства начисляются "задним числом" с 1 апреля.

Возрастные надбавки

Вторая категория, которую ждет повышение, – это пенсионеры, достигшие определенного возраста. Размеры ежемесячных компенсационных выплат сейчас являются следующими:

от 70 до 74 лет – 300 грн

от 75 до 79 лет – 456 грн

от 80 лет и старше – 570 грн

Эти надбавки начисляются автоматически, никаких заявлений в Пенсионный фонд подавать не нужно. Возрастную надбавку получат только те граждане, чья общая пенсионная выплата не превышает 10 340,35 грн. Если ваша пенсия выше, доплата не назначается.

Деньги начинают начислять не с начала календарного месяца, а именно со дня рождения. Если день рождения 1-го числа, пенсионер получит полную сумму надбавки за этот месяц.

Если день рождения 20-го числа, то за первый месяц выплатят лишь часть суммы – пропорционально за 10 дней, оставшихся до конца месяца.

Суммы не суммируются между собой, а увеличиваются до следующего уровня. Когда пенсионеру исполняется 75 лет, его выплата не увеличивается на 456 грн сверху. Поскольку он уже получал 300 грн (с 70 лет), ему просто доплачивают разницу – 156 грн, чтобы общая сумма надбавки составила 456 грн. При достижении 80 лет добавят еще 114 грн (к общим 570 грн).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине постепенно повышают требования для выхода на пенсию. Если в этом году нужно иметь минимум 33 года стажа, то в следующем – уже 34 года. Даже это требование, вероятно, будет не посильным для большинства украинцев, тогда как с 2028-го "норма" стажа вырастет до 35 лет.

