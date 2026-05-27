Пошел служить несмотря на непригодность: в Донецкой области погиб Герой из Лубен. Фото

К сожалению, Украина в войне с российскими захватчиками теряет своих лучших сыновей. Так, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб Александр Базилевич, украинский защитник с Полтавщины.

Александр еще в 2023 году, несмотря на непригодность к службе в армии, добился мобилизации. А 20 мая 2026 года погиб. Печальную весть о смерти Героя принес Лубенский горсовет.

Что известно о воине

Александр родился в марте 1987 года в Лубнах. Он "не боялся никакой работы, умел общаться с людьми, был общительным и коммуникабельным", отмечают в горсовете.

Мужчина работал в различных организациях в Лубнах, в Киеве, в Полтаве. Он хорошо разбирался в современной технике, поэтому вместе с друзьями работал в сервисном центре, помогал людям решать проблемы с телефонами, компьютерами, принтерами.

"Полномасштабная война круто изменила жизнь. Хотя имел проблемы со здоровьем, Александр добился и отправился защищать свою страну от врага, с 2023 года защищал нашу землю. Служил честно, имел военные награды и благодарности от командования. Был чрезвычайно ответственным и преданным своим собратьям. Военное братство было для него на первом месте", – рассказывают в горсовете.

В последнее время воин был водителем-электриком во взводе ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части. Герой погиб во время выполнения боевых задач 20 мая 2026 года в ходе боевых действий на Покровском направлении.

У Героя дома остались жена и мама.

Прощание с Александром Базилевичем состоится 28 мая, в 12 часов, на Владимирской площади в Лубнах, отметил горсовет.

