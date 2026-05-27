Ему навсегда будет 24: в боях Донецкой области погиб защитник из Винницы. Фото

В бою против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Винницы Виктор Амир. Свой последний бой мужчина принял 27 июля 2024 возле города Константиновка Краматорского района.

Погибшему воину было 24 года. Об этом сообщили в Винницком городском совете.

Отдал жизнь за Украину

Виктор добровольно оставил гражданскую жизнь ради обороны страны. С лета 2024 года он воевал в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Был стрелком, выполнял боевые задания на самом горячем участке фронта – в Донецкой области. Жизнь воина оборвалась в 2024 возлу города Константиновка.

Родился Виктор 16 июля 2000 в Виннице. Маленьким мальчиком получил шанс на новую жизнь в любящей приемной семье, где его настоящим ангелом-хранителем стала крестная Олеся. Вырастая в атмосфере тепла и заботы, он обладал чрезвычайно чуткой и уязвимой душой, способной на самопожертвование ради других.

В детстве Виктор заботился о животных на станции юных естествоиспытателей, увлекался футболом, занимался танцами. После получения среднего образования в винницкой школе № 33 юноша поехал во Львов. Там в Семейном доме "Покрова" овладел профессией столяра, а свой трудовой путь начал в кафе и сфере торговли.

Церемония прощания с Виктором Амиром прошла 26 мая в стенах Спасо-Преображенского кафедрального собора. Воина похоронили на Аллее Славы Сабаровского кладбища.

