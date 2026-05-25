На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Олега Кубаева. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Олег Кубаев. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 26 июля 2024 года.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Болезненная потеря

"26 июля 2024 года во время выполнения воинского долга возле села Новоалександровка Покровского района Донецкой области погиб стрелок 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко солдат Олег Кубаев", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 20 ноября 1979 года в городе Киев. После окончания Киевской средней школы получил специальность столяра-паркетчика. Работал на ЧАО "Завод строительных изделий – 1" слесарем-ремонтником 6 разряда. Вместе с женой проживали в Боярке.

Воин стал на защиту нашей страны 14 мая 2024 года. До 6 мая 2026 года считался пропавшим без вести. В рамках репатриации тело нашего павшего воина удалось вернуть в Украину. После проведения ДНК-экспертизы он был идентифицирован.

"Скорбим, склоняя головы в скорби. Память об Олеге Кубаеве вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Тарасовка Киевской области Андрей Котенко. Мужественный воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!