Ошибка повлияет на сумму платежки: что должны сделать все украинцы, чтобы не переплатить за свет

Чтобы не платить лишнего за электричество, украинцы должны вовремя передать показания счетчиков энергокомпаниям. Отчетный период за май 2026 года открыт с 30 мая по 3 июня включительно. Именно эти данные становятся основой для расчета платежки за фактически потребленные киловатт-часы. Те, кто пропустят сроки, получат счет по среднесуточному потреблению, которое нередко оказывается выше реального.

Особого внимания требуют двухзонные счетчики – здесь важно не только успеть, но и правильно считать и внести данные. Где искать нужные цифры на приборе и как их передать, разобрался OBOZ.UA на основе разъяснений энергокомпаний.

Когда подавать показания счетчика: ключевые даты

Для всех категорий бытовых потребителей действует единый алгоритм: данные снимаются в последние два дня текущего месяца и в течение первых трех дней следующего . В этом цикле это: – 30 и 31 мая 2026 года; – 1, 2 и 3 июня 2026 года.

Показатели, переданные после 3 июня , попадут только в следующий отчетный месяц. После обработки оператор передает информацию поставщику для формирования платежных документов.

, попадут только в следующий отчетный месяц. После обработки оператор передает информацию поставщику для формирования платежных документов. Данные, поступившие слишком рано или с опозданием, система не учитывает – вместо них автоматически подставляется расчетное среднее потребление, которое не отражает реальной картины.

Как правильно снять показания с двухзонного счетчика

Больше всего ошибок случается именно у владельцев двухтарифных приборов учета"день – ночь". Некорректно внесенные данные могут обернуться завышенной квитанцией или даже долгом.

Двухзонный счетчик фиксирует потребление отдельно по двум периодам:

дневной тариф — с 7:00 до 23:00;

ночной тариф — с 23:00 до 7:00.

Дисплей автоматически прокручивает все значения циклически – примерно каждые 10 секунд. Нажимать никаких кнопок не нужно. Если случайно что-то нажали, не следует волноваться, через минуту прибор вернется в автоматический режим.

Чтобы найти нужные зоны, стоит ориентироваться на такое правило: 1 – это ночной тариф, 2 – это дневной тариф. Конкретная маркировка зависит от модели и года выпуска счетчика. Самые распространенные обозначения для однофазных двухзонных приборов:

T1 / E1 / T11 / 1.8.1 – ночная зона;

– ночная зона; T2/E2/T12/1.8.2 – дневная зона.

Если маркировка на приборе отличается от приведенных, стоит обратиться к технической документации счетчика.

Трехзонные приборы учета имеют несколько иные коды. Ночью они показывают 1.8.1 или 15.8.1, днем – 1.8.2 или 15.8.2. Кроме того, на экране могут появляться 1.8.0/15.8.0 (общий показатель).

Если на счетчике высвечиваются комбинации вроде Т4, Т24, 1.8.4 или 15.8.4 – это сигнал неисправности. В таком случае следует немедленно позвонить в колл-центр своего облэнерго, сообщить адрес и контактные данные.

При снятии показаний нужно фиксировать только цифры до запятой. Значения дневной и ночной зон не суммируются – они вносятся отдельно в соответствующие графы личного кабинета.

Если же установлена система АСКУЭ, данные передаются автоматически. Это единственный случай, когда записывать и передавать показания счетчика не нужно.

Пустая квартира: что делать с показаниями за свет

Распространенная ошибка, которую допускают потребители в Украине – если никого нет дома и счетчик не крутится, отчитываться якобы не обязательно. На самом же деле отсутствие данных – это лишь повод для системы начислить среднее потребление за предыдущие месяцы.

Избежать этого можно двумя способами:

Подать заявление о временном прекращении электроснабжения.

Ежемесячно отправлять те же показатели — даже если они не изменились.

Как передать показатели: доступные способы

Через личный кабинет на сайте оператора системы распределения;

по телефону контакт-центра энергокомпании;

через чат-боты в Viber, Telegram или Facebook Messenger;

по электронной почте.

Тарифы на электроэнергию в 2026 году

В конце апреля правительство продлило фиксированный тариф на электроэнергию для населения как минимум до 31 октября 2026 года – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночная ставка остается вдвое меньше – 2,16 грн за кВт*ч.

В ближайшее время пересматривать стоимость тока не планируют. Если в начислениях оказались аномальные суммы, энергетики рекомендуют сразу обращаться к оператору системы распределения для сверки и исправления данных.

