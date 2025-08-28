Осень в Украине начнется жарой: синоптик рассказала, чего ждать. Карта

В Украине ожидается потепление. С высокими показателями термометров закончится август, а также начнется сентябрь 2025 года.

Соответствующим прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко. На своей странице в Facebook в четверг, 28 августа, она рассказала, какая погода ждет украинцев, и показала метеорологическую карту.

Какой будет погода в Украине

Пятница, 29 августа, как отметила эксперт, будет сухой и солнечной из-за антициклона.

Максимальная температура воздуха составит +28...+32 градуса. Отметим, что прогноз УкрГМЦ тоже свидетельствует об отсутствии осадков, а также о летних градусах на термометрах (до +31). Сильных перепадов температуры по стране не ожидается.

"В дальнейшем жара усилится и уже в течение субботы-воскресенья она достигнет +30...+35 градусов, разве что 31-го августа в западных областях температура воздуха снизится до +24...+27 градусов", – добавила Диденко.

В Киеве началось своеобразное бабье лето. Пятница в столице пройдет без дождя и с +28 градусами днем.

"Лето завершается и осень начнется жаркой погодой. Где-то после 7 сентября станет мягче", – подытожила синоптик.

