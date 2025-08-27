В Украину ворвется жара до +35: синоптик назвала даты и дала прогноз на 1 сентября. Карта

Конец августа в Украине принесет настоящую летнюю жару. После нескольких прохладных дней на смену придет антициклон Mareike, который обеспечит сухую, солнечную и теплую погоду почти по всей территории страны.

Украинцы смогут насладиться последними днями лета с комфортными и местами жаркими температурами. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 28 августа

28 августа дневная температура в большинстве областей составит +25...+29°C, на юге и западе местами до +30°C, а на Сумщине и Черниговщине немного прохладнее - +20...+23°C. В Киеве ожидается теплый солнечный день, около +25°C.

Прогноз погоды на 29-31 августа

С 29 по 31 августа жара усилится: по всей стране температура поднимется до +28...+32°C, на юге и востоке местами до +34°C. Лишь после 4 сентября ожидается постепенное снижение температур, а на юге — с 7–8 сентября.

Прогноз погоды на 1 сентября

1 сентября в Украине будет преобладать сухая погода, лишь на западе возможны кратковременные локальные дожди. В северных и западных областях ожидается +26...+29°C, в центральных и южных регионах +28...+33°C, а на востоке — жарче всего, до +32...+35°C.

Что предшествовало

В селе Верхний Яловец, Черновицкая область, 25 августа утром температура воздуха снизилась до минус 5 градусов. Вся растительность в горном населенном пункте покрылась инеем.

А сутками ранее, то есть в День Независимости, 24 августа, в украинских Карпатах выпал первый снег. Температура воздуха там упала до +2 градусов тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале текущей рабочей недели в Украине также будет сохраняться неустойчивая синоптическая ситуация с перепадами атмосферного давления и относительно прохладной температурой. И лишь после среды, 27 августа, синоптики прогнозируют постепенный приход жаркого и сухого воздуха.

