В Карпатах на День Независимости выпал снег. Фото и видео

В День Независимости, 24 августа, в украинских Карпатах выпал первый снег. Температура воздуха упала до +2 градусов тепла.

Видео дня

Кадры заснеженных гор попали в сеть. Как сообщили "Горные спасатели Прикарпатья", по состоянию на 09:30 утра воскресенья в урочище Заросляк, расположенном возле Говерлы в горном массиве Черногора, – дождь и град, выпал первый снег.

Ветер западный, скорость 2-8 м/с, температура воздуха – +2 градуса.

Снег также выпал на горе Поп Иван, расположенной на юго-восточном конце главного хребта Черногоры.

Также заснежило курорт Драгобрат в горном массиве Свидовец и Яремче на Прикарпатье.

Погода в Украине в День Независимости

По данным Укргидрометцентра, практически по всей территории Украины пройдут дожди и грозы, сухо будет только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Ночью и утром осадки выпали в западных областях. Днем и к вечеру они распространятся на север и центр страны. На юге только вечером возможны локальные дожди.

Ветер северо-западный, умеренный, местами порывистый, предупредила синоптик Наталья Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал теплый сентябрь в Украине. По его словам, погода будет комфортной, а дождей почти не будет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!