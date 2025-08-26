В горах осень наступает быстрее: синоптик рассказал, является ли аномалией снег в Карпатах летом

Выпадение снега в высокогорье Карпат в конце августа в настоящее время уже не является аномалией для Украины. Вообще в горах осень наступает быстрее. А до этого также надо учесть общие для планеты изменения погоды и климата.

Об этом рассказал представитель Укргидрометцентра Иван Семилит. Он также уточнил, что последнее снижение температуры ощущалось по всей Украине и было вызвано поступлением воздушной массы из северных широт.

"На высокогорье Карпат выпал снег, потому что там соединились как рельефные условия, так и синоптическая ситуация с облачными системами. В целом это не является аномалией. В горах осень наступает быстрее. А нам это кажется необычным, потому что последние годы лето было теплее, чем климатическая норма. Поэтому это является обычным делом для гор", – отметил специалист.

Он пояснил, что поступление воздушной массы из полярных широт и стало причиной, что в Черновцах и Львове было зафиксировано температурнф минимумы в 6,5 и 4,3 градуса тепла соответственно.

"Воздух, поступавший из полярных широт, был сухим и с повышенным содержанием озона. Это свидетельствует о быстром его перемещении – озон не успел распасться. Поэтому можно сделать вывод, что этот поток воздуха не успел прогреться. Это было также заметно и на спутниках, из чего мы сделали такой вывод", – объяснил Семилит.

Специалист добавил, что в ближайшее время погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, соответственно осадки не предвидятся.

Что предшествовало

В селе Верхний Яловец, Черновицкая область, 25 августа утром температура воздуха снизилась до минус 5 градусов. Растительность в горном населенном пункте покрылась инеем.

Глава Селятинской общины Валерий Полянчук обнародовал фото с инеем на термометре, где четко видно, какая температура на улице. Он отметил, что заморозки наступили слишком рано, ведь в последнее время в регионе было тепло.

А сутками ранее, то есть, в День Независимости, 24 августа, в украинских Карпатах выпал первый снег. Температура воздуха там упала до +2 градусов тепла.

В частности, первый снег вместе с градом увидели в урочище Заросляк, расположенном возле Говерлы в горном массиве Черногора, Также снег выпал на горе Поп Иван, расположенной на юго-восточном конце главного хребта Черногоры. И заснежило курорт Драгобрат в горном массиве Свидовец и Яремче на Прикарпатье.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале текущей рабочей недели в Украине также будет сохраняться неустойчивая синоптическая ситуация с перепадами атмосферного давления и относительно прохладной температурой. И лишь после среды, 27 августа, синоптики прогнозируют постепенный приход жаркого и сухого воздуха.

