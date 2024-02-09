Блог | Осадки и повышение температур: прогноз погоды на ближайшие дни
Я уже писала о сегодняшних температурных контрастах в пределах Украины.
Так будет завтра.
10 февраля ночью на крайнем севере, например, будет до -3-5 градусов мороза, а днем на юге Одесщины до +19 градусов.
Февраль всегда отличался очень активной, нестабильной погодой - потому что переходный от зимы к весне)
Так вот.
10 февраля в Украине ночью ожидается 0-5 градусов мороза, на юге и западе +1+8 градусов.
В течение дня субботы в центре, на юге и западе +4+11 градусов, на крайнем юге, Закарпатье и Черновицкой области +12+19 градусов!
Преобладает влажная погода (атмосферные фронты), пройдут дожди, на севере мокрый снег, в южной части завтра как-нибудь обойдется без осадков.
11 февраля осадки в большинстве областей Украины прекратятся, температура воздуха ощутимо повысится.
В Киеве завтра мокрый снег с переходом в дождь, днем 3 градуса. В воскресенье в столице без осадков, потеплеет до +6, в понедельник до +12 градусов!