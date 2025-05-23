Оно или она: какого рода аббревиатура НАТО

В последние годы в Украине немало разговоров идет о НАТО – государство и общество обсуждают целесообразность вступления в Северо-Атлантический альянс как гарантию безопасности для нашего государства. Но обсуждения эти не всегда ведутся грамотно с точки зрения украинского языка.

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В СМИ и соцсетях можно увидеть использование аббревиатуры НАТО в разном роде: "НАТО заявило" (средний), "НАТО підтримав" (мужской), "НАТО запланувала" (женский) и даже "НАТО провели" (множественное число). Какой из этих вариантов правильный, разбирался OBOZ.UA.

Начнем с того, НАТО является аббревиатурой, образованной из первых букв названия организации. При этом аббревиатурой непереведенной, заимствованной, ведь образовалась она от английского North Atlantic Treaty Organization - "Организация Северо-Атлантического договора". В дополнение ее еще и относят к неизменяемым словарным единицам, то есть она не меняет своей формы, в зависимости от падежа.

Обычно подобные аббревиатуры в украинском языке приобретают род, в зависимости от стержневого слова. По такому принципу НАТО надо употреблять в женском роде, ведь стержневым здесь является существительное "организация".

Однако, как отмечал в своем блоге профессор-языковед Александр Пономарив, непереведенные на украинский язык аббревиатуры приобретают категорию рода по внешним признакам. В данном случае этим признаком является сходство данного сокращения с такими украинскими словами, как "літо", "тісто" или "золото", которые имеют средний род. Поэтому и словари, в частности 20-томный СУМ, советуют употреблять аббревиатуру НАТО исключительно в среднем роде.

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