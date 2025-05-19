Как назвать 'рыбака' на украинском: есть два варианта

Одним из самых популярных хобби во всем мире является ловля рыбы. И многие украинцы, конечно, любят выбраться на берег ближайшего водоема, чтобы поймать карася или щуку. Но, как ни странно, правильно называть сам процесс и его участника на украинском языке умеют далеко не все.

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Чаще всего можно услышать, что само занятие называют "рибалка", а человека, который им занимается, "рибак". Как выяснил OBOZ.UA, оба слова являются русизмами. Поэтому за правильными вариантами мы обратились к писателю и языковеду Борису Антоненко-Давидовичу и его работе "Как мы говорим".

В ней он приводит цитату из какого-то рассказа: "Коли ж ми поїдемо нарешті на рибалку?" А потом добавляет фрагмент из неназванного фельетона: "Потім дзвонить до іншого міністра, Левка Івановича, питає про полювання, рибалку, врешті каже про справу".

По словам Антоненко-Давидовича, такие фразы для украиноязычного человека звучат странно. "Получается, что рыбаки хотят ехать на рыбака, а министр любит не только охоту, но и... рыбака. Странные намерения, странные и вкусы!", – объясняет языковед.

А все потому, добавляет он, что на украинском языке слово "рибалка" обозначает человека, который ловит рыбу. Именно в таком значение употребляли его классики украинской литературы:

"Рибалка Панас Круть" (И. Нечуй-Левицкий);

"І риби попідводний рух рибалці забиває дух" (М. Рыльский).

В современном украинском языке также можем встретить существительное "риболов". Это тоже правильное название. Реже встречается еще один синоним – "рибарь".

Между тем, работа "рибалки", по словам Антоненко-Давидовича, должна называться словом "рибальство" или "рибацтво"

"Влітку він із батьком жив два тижні в наметі біля річки. Займалися полюванням та рибальством". — А. Копиленко;

"А ми були охочі до рибацтва". — И. Франко.

Если вам нужно описать место, где ловят рыбу, то языковед рекомендует использовать существительное "рибальня".

Що в лямі на рибальнях загарують, то все проп’ють та прогайнують" - О. Стороженко.

А чтобы описать орудие, которым ловят рыбу, используйте слово "вудка" или "вудочка". Кстати, состоит такой инструмент из "вудлища", "волосіні", "поплавця", "грузила" и "гачка". Теперь вы точно готовы к рыбалке и не ошибетесь с употреблением украинских слов во время следующей поездки на рыбу.

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