"Он сказал, что, наверное, приезжает в последний раз": история семьи погибшего защитника Артема Турчинова вошла в экспозицию музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Они хотели сделать Украину безопаснее, но заплатили за это самой высокой ценой. Марина Турчин стала сапером, а её муж Артем ушёл из полиции в армию. За день до своего 40-летия его не стало. Историю своей семьи женщина рассказала Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Полномасштабную войну семья встретила в родном Краматорске. Когда начались обстрелы, детей пришлось быстро прятать в подвале, сама Марина пошла паковать вещи. Вся их жизнь уместилась в двух чемоданах. Марина с детьми переехала в село, в арендованный частный дом. Там уже ощущался дефицит продуктов. Видеть голодных детей стало для женщины самым тяжелым испытанием.

"Самое страшное было, когда ты говоришь ребенку, что он будет есть по расписанию. Они ели эти фрукты, конфеты, мы делили их на каждый прием пищи, чтобы хоть как-то их порадовать", – рассказывает Марина.

Артем не мог часто видеться с семьей, но каждый день оставался на связи. Последние дни вместе семья помнит особенно отчетливо – он приехал на выходные, привез подарки детям и рассказал жене о тревожном предчувствии. Ситуация на передовой становилась все опаснее, Артем терял побратимов.

"Он подошел и говорит: "Я, наверное, приезжаю к вам в последний раз". Я спрашиваю, почему он так решил, он сказал, что ему приснился сон. Я тогда сказала, что он себя просто накрутил и все будет хорошо", – говорит женщина.

Впоследствии Марина узнала, что мужа перевели на опасное Бахмутское направление. 24 и 25 октября стали последними днями его службы. После обстрела он и часть его подразделения перестали выходить на связь. Сначала семья надеялась на ошибку, но впоследствии им сообщили, что Артем погиб во время артиллерийского обстрела.

Дети по-разному переживали горе: сын Никита замкнулся в себе, дочь Настя не верила в потерю и ждала отца, потому что он обещал вернуться. Марина и сама проходила через сложный процесс принятия потери. Чтобы сохранить память о муже, семья инициировала петицию к президенту Украины о присвоении ее мужу звания Героя Украины.

"Я сказала Никите: хочу собрать петицию, чтобы вся страна знала, что его отец – герой. Он сказал: "Мам, я тебе помогу". Это был очень тяжелый путь. Мы с ребенком в течение двух месяцев собирали эту петицию. Он помогал мне, подходил к каждому своему однокласснику, к учителям и рассказывал о своем отце и просил подписать. Я обратилась в городской совет Броваров, там меня тоже поддержали", – говорит женщина.

Смотрите историю семьи Марины и Никиты Турчиновых здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне, среди которых около 12 500 – истории мариупольцев. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.