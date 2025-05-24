'Он был со мной... Живой, здоровый': освобожденный из плена военный пообщался с родственниками своего побратима. Видео

В пятницу, 23 мая, между Украиной и Россией состоялся самый большой обмен пленными. В рамках него из неволи вернулись 270 наших военных – их встречали украинцы, родственники которых до сих пор находятся в плену. Один из освобожденных защитников смог порадовать родных своего побратима хорошими новостями.

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Он рассказал, что вместе с этим воином с Днепропетровщины два месяца сидел в одной камере. По словам экс-пленного, состояние здоровья его уже бывшего соседа удовлетворительное.

"Виталий Юрьевич жив, здоров – это я 100% вам говорю", – сказал военный матери защитника по телефону.

Вместе украинские военнослужащие находились в одном из мест содержания в Свердловске, в первом бараке.

Мы также рассказывали про морского пехотинца, который сразу после возвращения в Украину позвонил своему побратиму. Экс-пленный рассказал ему, что ничего не сказал о нем россиянам.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и РФ 23 мая провели самый большой с начала полномасштабного вторжения обмен пленными. Домой из неволи в этот день вернулись 390 украинцев – 270 воинов Сил обороны и 120 гражданских. России было соответственно передано 270 российских военных и 120 гражданских.

Этот обмен стал первым этапом реализации договоренности об обмене пленными в формате "1000 на 1000", о котором Украина и Россия договорились во время переговоров в Стамбуле.

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