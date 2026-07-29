Оккупанты массово вновь попадают в плен после обмена: в Координационном штабе привели статистику

После обмена часть оккупантов вновь сдалась в плен украинским военным. В настоящее время в украинском плену находятся 20 таких россиян.

Видео дня

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. В ведомстве отметили, что повторная сдача в плен свидетельствует о том, что российские военные знают об отношении Украины к военнопленным в соответствии с нормами международного гуманитарного права и Женевских конвенций.

В Координационном штабе сообщили, что по состоянию на 29 июля в украинском плену находятся уже 20 российских военнослужащих, которые во второй раз сдались Силам обороны Украины после обмена.

"Это также наглядный результат работы специальных проектов Координационного штаба "Хочу жить" и "Хочу найти", которые систематически доносят до российских военных и их семей правду об условиях пребывания в украинском плену, права военнопленных и реальные возможности сохранить жизнь", — подчеркнули в Координационном штабе.

В штабе считают, что благодаря этой работе всё больше российских военных понимают, что украинский плен отличается от того образа, который распространяет российская пропаганда. Именно поэтому после возвращения на фронт многие сознательно выбирают повторную сдачу в плен вместо гибели.

Кроме того, в Координационном штабе отметили, что в Украине такие военные имеют законное право уволиться с военной службы по собственному желанию, тогда как российское командование после обмена вновь направляет своих солдат на передовую.

Заместитель председателя Координационного штаба Андрей Юсов заявил, что для Украины важно, чтобы как можно больше российских военных сдавались в плен, ведь "каждый такой военнопленный пополняет обменный фонд и увеличивает наши возможности возвращать домой украинских защитников из российского плена".

"Когда российские оккупанты выбирают плен вместо гибели, это означает больше шансов для наших людей вернуться домой", — добавил он.

Напомним, координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными впервые с начала полномасштабной войны назвал количество граждан Беларуси, которые воевали на стороне России и попали в плен к украинским войскам. По состоянию на июль 2026 года таких насчитывается 22 человека.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские воины продолжают пополнять обменный фонд. Один из россиян, недавно попавших в плен, рассказал о том, как именно в России сейчас вербуют "новобранцев" в колониях, как их "обеспечивают" в рядах "второй армии мира" и как российское командование выполняет обещания.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!