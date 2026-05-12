'Оказалось, что мне места нет': уцелевшая после атаки 'Шахеда' Ольга Шикула рассказала, как потеряла мужа и троих детей. Видео

Ольга Шикула и ее тогда еще не родившаяся дочь – единственные, кто в феврале этого года выжил во время удара "Шахеда" по их дому в Богодухове на Харьковщине. В ту страшную ночь беременная женщина потеряла всю свою семью – мужа-ветерана и их трех маленьких детей.

Об этом Ольга рассказала в проекте "Я не забуду" на телеканале "Дом". Она поделилась страшными воспоминаниями о том, как проснулась на руинах, не понимая, что произошло; как ждала своих родных всю ночь в больнице, не зная, что их нет среди живых; как стояла над четырьмя могилами и уже через месяц рожала в одиночестве.

Последние часы перед трагедией

По словам Ольги, незадолго до атаки РФ она накормила детей – они ели макароны с хлебом чиабатта, который очень любили.

"Получилось так, что они поели в последний раз в своей жизни", – сказала женщина.

После этого семья начала укладываться спать. Мужчина лег на кровать, а дети прибежали к нему и улеглись рядом, но поперек кровати. Они еще немного поиграли вместе, и так и уснули.

"Я пока убралась, захожу в спальню (где-то было 23:15). Смотрю, они так сладко спят, решила уже не перекладывать детей. Еще хотела мужа поцеловать, но не подошла, чтобы не разбудить", – рассказала она.

Оказалось, что для Ольги места не осталось, поэтому она ушла в другую комнату. На тот момент было уже где-то 20 минут первого ночи. Женщина легла и сразу же уснула от усталости.

Проснулась уже на крыше дома

Ольга говорит, что прошло 10 минут с тех пор, как она уснула, и внезапно она проснулась уже на балке, на крыше их дома. Потерпевшая чувствовала сильную боль сбоку головы.

"Я стояла на балке, на доме. Кричу: "Гриша, Гриша!". Никого не слышу. Я не понимала, что произошло. Я ложилась спать в соседней комнате. А теперь я стояла на крыше. А потолок комнаты, где был Гриша с детьми, обвалился на них", – вспоминает она.

На место трагедии прибежал сосед. Ольга тогда уже охрипла от крика, как вдруг ей показалось, что она слышит плач и крик одного из своих сыновей.

"Я хотела разгребать эти руины. Сосед Денис говорит: "Давай руку, обойдем с другой стороны, там достанем ребенка". А на самом деле он меня обманул, чтобы я дала ему руку. Так он снял меня с этой балки и начал отводить от дома", – сказала украинка.

Как только они зашли за забор, там, где она стояла, произошел обвал. После этого, по словам женщины, дом взорвался за считанные секунды. И уже тогда было понятно, что никого не спасти.

Верила, что семья жива

На карете скорой помощи Ольгу отвезли в Богодуховскую больницу. Она просила, чтобы ее госпитализировали в Богодухове, а не в Харьков, и чтобы туда привезли ее детей и мужа. Или, думала пострадавшая, чтобы они сами смогли прийти в больницу.

Как вспоминает Ольга, она ждала их всю ночь.

"А в 9 утра подошла психолог и сказала, что все погибли: "Извини, твоих среди живых никого нет". Я на нее: "Ты что, глупая что ли? Зачем ты так?". Я кричала, выла на всю больницу", – говорит она.

Погибший муж пришел во сне

Из больницы Ольгу отпустили на похороны, которые проходили в селе Сковородиновка Богодуховского района.

На руинах их дома женщина нашла уцелевший протез Григория и забрала его. Приехав в село, оставила протез во дворе.

Ночью ей приснилось, как Григорий кричит из другой комнаты, чтобы она ему принесла протез. Утром Ольге позвонили, что едут в морг забирать детей и мужа. Тогда она сказала, чтобы они взяли протез, потому что об этом во сне просил ее муж.

"Попросила, чтобы протез положили к нему в гроб. Потому что нам выдавали уже закрытые гробы, я не знаю, что в них было", – сказала она.

Организацией захоронения занимался сельский совет Сковородиновки. 13 февраля состоялось прощание возле родного дома Григория.

"Из-за беременности и тяжелого состояния мне не рекомендовали ехать на кладбище. Но я, наверное, и не смогла бы там выдержать. Мне хотелось открыть гробы детей, потому что я тогда еще не верила, что их больше нет", – рассказала Ольга.

Помощь Ольге

Похоронить всю семью – это самое страшное, что может случиться с человеком. Ольга осталась одна после этой трагедии с младенцем на руках. Сегодня она нуждается в поддержке, чтобы иметь возможность просто жить дальше и постепенно восстанавливаться.

"Если у вас есть возможность, пожалуйста, поддержите Олю: финансово, вещами, мебелью, возможностью отдохнуть. Любая помощь будет поддержкой в это трудное время", – обратилась к зрителям ведущая Ирина Хоменко.

Реквизиты для поддержки Ольги – 5363 5420 9517 4117 (ПриватБанк), Шикула Ольга Васильевна.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 11 февраля, российские захватчики ударили беспилотником по Богодухову Харьковской области. В результате атаки РФ погибли трое малолетних детей и их отец, пострадали две женщины. В частности, ранения получила 35-летняя беременная мама погибших детей.

Она была на последнем месяце беременности, когда произошла трагедия. Вся семья всего за несколько дней до атаки РФ эвакуировалась в Богодухов из Золочева.

После попадания "Шахеда" Ольга Шикула проснулась на крыше дома. А Григорий, двухлетние близнецы Владик и Иван, годовалая Мирослава оказались под завалами, на них упал потолок с крышей. Они еще были живы, люди слышали их крики и плач.

Через месяц после трагедии Ольга родила дочь. Ребенок появился на свет 11 марта, девочку назвали Екатериной.

