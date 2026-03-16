Родила дочь и переехала в село: как сложилась судьба женщины, потерявшей в результате удара РФ по Богодухову мужа и троих детей

Жительница Харьковщины Ольга Кривогуб, которая в результате удара российского дрона по дому в Богодухове потеряла мужа и троих детей, родила дочь. Ребенок появился на свет 11 марта, ее назвали Екатериной.

Об этом местному медиа рассказал глава Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко. По его словам, женщина и новорожденная дочь чувствуют себя хорошо и сейчас находятся в роддоме.

"Родила, все в порядке. Нормально себя чувствуют и мама, и ребенок", – уточнил чиновник.

После российского удара по дому семьи в Богодухове Ольга переехала в село Сковородиновка Золочевской громады. Там проживают ее сестра, а также родные братья и сестры мужа.

"У нее там есть родная сестра, там родительский дом. Там родные братья, сестры мужа. Она не брошена", – рассказал Коваленко.

Трагедия в Богодухове

В ночь на 10 февраля российский "Шахед" атаковал дом семьи. Семья переехала в это жилье только за день до удара. Помещение выбрали ближе к больнице, потому что Ольга была беременной четвертым ребенком.

В ту ночь муж Ольги Григорий спал в одной комнате вместе с тремя детьми – дочерью и двумя сыновьями-близнецами. В то же время женщина находилась в другом помещении. После попадания беспилотника она пыталась добраться до детей под завалами, однако сосед остановил ее.

В результате удара погибли 34-летний муж женщины и трое детей. Дочери Мирославе был один год, а близнецам Ивану и Владиславу по два года.

Муж Ольги, Григорий Шикула, был ветераном и около года служил на фронте. Он защищал Купянское и Запорожское направление, где во время боевых действий потерял ногу.

В последний путь защитника и троих детей провели 13 февраля. Их похоронили в Сковородиновке, родном селе Григория Шикулы.

