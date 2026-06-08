Огурцы останутся хрустящими намного дольше: где не стоит их хранить

Огурцы могут оставаться хрустящими и свежими дольше, если их хранить подальше от одного места, где обычно их и держат после покупки в магазине.

Видео дня

Большинство людей автоматически кладут огурцы в холодильник после распаковки покупок, но эксперты по хранению еды говорят, что эта привычка может вызвать более быструю порчу популярного овоща, пишет OBOZ.UA.

Огурцы чувствительны к холодным температурам и могут подвергаться так называемой "охлаждающей травме" при длительном хранении в слишком холодных условиях.

Лучше всего держать огурцы при температурах от 10°C до 12°C, что теплее, чем в большинстве домашних холодильниках.

Стандартные холодильники обычно устанавливают температуру около 4°C или 5°C, поэтому огурцы могут начать портиться, если оставлять их слишком долго.

Признаки охлаждающей травмы включают мягкие участки, ямки, пропитанные водой участки и ускоренное разложение, что может сделать огурцы увядшими и менее аппетитными.

Вместо этого эксперты рекомендуют хранить огурцы при прохладной комнатной температуре, подальше от прямого солнечного света и источников тепла. Кладовая, шкаф или прохладная зона кухни часто считаются лучшим вариантом, чем холодильник, особенно если огурцы, вероятно, съедят в течение нескольких дней.

Этот совет может стать неожиданностью для многих покупателей, ведь охлаждение часто считается лучшим способом продлить срок жизни свежих продуктов.

Однако не все фрукты и овощи хорошо реагируют на холод. Огурцы относятся к группе продуктов, происходящих из более теплых климатических регионов и могут быть повреждены длительным воздействием низких температур.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно поливать сад в сильную жару.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.